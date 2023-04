Ramonville Saint Agne - Ecotone recherche et environnement se transforme en Scop

Situé à Labège (31), le bureau d’études ECOTONE recherche et environnement est spécialisé dans

les domaines de la gestion de la faune, des espaces naturels, ruraux, en voie d’urbanisation, ou à

vocation touristique. L’histoire de cette SARL, qui exerce depuis 1998, s’écrit désormais en Scop ;

les statuts ont été signés le 14 décembre 2022. Un bel exemple de transmission d’entreprise qui

permet aux 12 salariés dont 11 associés repreneurs de s’impliquer pleinement dans la prise de

décision et le développement de leur société.

ASSURER LA PERRÉNITÉ

C’est en 1996 qu’ECOTONE recherche et environnement, voit le jour, d’abord sous forme associative et un

an après en SARL. A l’origine, 3 docteurs en biologie; parmi eux Marie Winterton, qui a su adapter et

développer, avec les co-fondatrices, l’activité de la société, qui génère 850 000 € de chiffre d’affaires par an

et ainsi embaucher 11 personnes aux profils diversifiés.

Après vingt-cinq ans d’exercice, de départs et d’arrivées dans l’équipe, pour Marie, il est paru important de

penser à la suite, de se renouveler et d’anticiper son retrait de la société. «C’était une évidence pour l’équipe

et pour anticiper l’avenir, que les collaborateurs devaient reprendre l’entreprise sous la forme d’une Scop.

L’équipe ne voulait pas revendre l’entreprise, ni même la fermer pour en créer une nouvelle. » explique Marie

Winterton, gérante de la Scop.

Effective depuis décembre 2022, la transmission en Scop s’est réalisée avec le soutien de l’Union Régionale

et place les 11 salariés-associés sur un même pied d’égalité.

RETROUVER UNE COHÉRENCE ENTRE LES VALEURS ET LES PROJETS ACCOMPAGNÉS

Spécialiste de l’environnement, le bureau d’études ECOTONE recherche et environnement, installé aux

portes de Toulouse, réalise les volets faune et flore des études règlementaires (études d’impact, dossiers

«CNPN», incidences Natura 2000, Loi sur l’eau…), rédige des plans de gestion de sites, analyse des

problématiques territoriales et touristiques en lien avec la biodiversité…

Afin de répondre aux besoins des clients mais aussi d’être en parfaite osmose avec les valeurs internes, il est

essentiel de mener un projet collectif, tant dans la réflexion stratégique que dans la construction de l’identité

propre de la société.

« Un véritable travail d’équipe est au cœur de cette transformation en Scop. Un groupe

de travail planche sur la communication, sur la charte graphique et l’évolution de tous

les supports. Les collaborateurs suivent de nombreuses formations proposées par

l’Union Régionale ; et nous mettons un point d’honneur sur la formation gouvernance,

sur laquelle toute l’équipe doit participer. » confirme la gérante.

Pour la Scop, 2023 c’est définir sa raison d’être, faire évoluer les mentalités et

participer à la prise de conscience environnementale, tout en s’inscrivant dans la

continuité de la réputation construite en 25 ans d’activité.

À PROPOS DE L’URSCOP OCCITANIE PYRÉNÉES

L’Union Régionale des Scop Occitanie pôle Pyrénées est une structure d’accompagnement à la création, reprise et

transmission d’entreprises en coopératives.

Pour le développement des entreprises coopératives, l’URSCOP propose un service complet aux adhérents et aux

porteurs de projet : accueil et suivi personnalisé, accompagnement juridique, solutions de financements adaptées à la

création comme à leur développement, formations… Chaque année, ce sont plus de 50 projets de créations qui sont

accompagnés.



Être adhérent, c’est intégrer un réseau coopératif dynamique. L’URSCOP fédère les Scop (Sociétés Coopératives et

Participatives) et les Scic (Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif) de l’ex-région Midi-Pyrénées, présentes dans tous

les secteurs d’activité. La structure est soutenue par la Région Occitanie, le FSE, Toulouse Métropole et le Conseil

Départemental de la Haute-Garonne. Pour en savoir plus rendez vous sur le site: www.scopoccitanie.coop