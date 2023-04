Montpellier - Les Centres Génération Basket reviennent pour les vacances de printemps

Afin de favoriser l’insertion sociale par le sport, la Fédération Française de BasketBall et GRDF Hérault organisent, durant les vacances scolaires de Printemps, un Centre Génération Basket à Montpellier, où des dizaines de jeunes pourront participer gratuitement à un stage de basket-ball du 24 au 28 avril 2023.

Organisé par le club Montpellier Basket Mosson, ce stage d’initiation et de perfectionnement s’adresse aux jeunes de 5 à 17 ans, et vise à promouvoir la pratique du sport collectif, pour tous et sans esprit de compétition.

La première édition pour le club de Montpellier Basket Mosson qui a eu lieu lors des dernières vacances d’hiver avait attiré de nombreux jeunes, licenciés ou non, et a rencontré un franc succès. Ce sont ainsi plus de 75 enfants sur les matinées et plus de 35 adolescents pour les après-midi, qui ont pu profiter du dispositif, le tout dans une belle mixité et dans un esprit de partage et de convivialité.

Depuis 2014, de nombreux Centres Génération Basket acccueillent au total plus de 2 000 enfants ou adolescents le temps d’une semaine. Ces centres sont des lieux de découverte, d’initiation et/ou de perfectionnement au jeu du basket, ouverts à tous les jeunes à partir de 5 ans. Ce stage vise à promouvoir la pratique du sport collectif, à favoriser le vivre ensemble et renforcer la mixité sociale.

Plus de 70 600 jeunes ont déjà participé à une session au sein d’un Centre Génération Basket. Avec le soutien de GRDF, ces centres se développent partout en France. Pour chaque session, GRDF fournit des kits composés de ballons, chasubles pour les participants et t-shirts pour le personnel encadrant.

Modalités pratiques :

Toutes les séances sont supervisées par des animateurs et des éducateurs sportifs du club. Les matinées (9h00-12h00) seront réservées aux 5-13 ans et les après-midis (16h30 – 19h00) aux adolescents de 14 à 17 ans. Les inscriptions se font sur le site internet du club (Montpellier basket Mosson) ou sur place (Gymnase Jean Bouin – Avenue du Biterrois – 34080 Montpellier) et sont entièrement gratuites.

Quelques chiffres depuis 2014 :