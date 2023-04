Tarn - Logement social : Permis de construire délivré pour la résidence intergénérationnelle

PATRIMOINE SA Languedocienne a obtenu fin janvier le permis de construire de la future résidence intergénérationnelle, nommée Les Jardins de Sabo, située place Émile Albet, dans le centre-ville de Saint-Juéry.

Un projet de déconstruction/reconstruction mené en maîtrise d’ouvrage directe par PATRIMOINE, dont les travaux de déconstruction de l’immeuble d’habitation, du Cinélux et de la Maison des associations débuteront cet automne.

Le cabinet albigeois Alliage Architectes a été retenu pour concevoir cette résidence répartie sur 3 étages, qui comprendra au total 56 logements (34 T2, 18 T3, 3 T4 et 1 T6 Co’coon) en financement PLAI / PLUS / PLS. Au rez-de-chaussée, une salle d’activité sera mise à disposition des résidents. La résidence accueillera aussi un local en pied d’immeuble d’une surface de 157 m2, permettant à des activités libérales d’exercer en centre-ville.

Une résidence intergénérationnelle pour favoriser le mieux vivre ensemble.

Les Jardins de Sabo accueilleront fin 2025 des personnes âgées ainsi que des familles afin de préserver une mixité de population dans cette résidence du centre-ville.

« Quand on sait que la majorité des personnes âgées vivent au quotidien dans un périmètre inférieur à 500m et que ce périmètre ne cesse de rétrécir avec l’âge, l’habitat, de par sa localisation et ses caractéristiques, conditionne l’autonomie et le maintien de relations sociales et amicales. » explique Pascal Barbottin, Directeur Général de PATRIMOINE SA Languedocienne

La résidence est positionnée dans un quartier rénové par la ville et bénéficiant de commerces de proximité (pharmacie, boulangerie, coiffeur, etc.), de services publics et structures de soins. La résidence est sécurisée avec des portes motorisées et un contrôle d’accès.

La proportion de logements réservés aux seniors représente 71% du nombre total de logements, et ceux-ci sont superposés afin de les préserver au mieux du mode de vie des plus jeunes (fêtes, enfants, horaires décalés...) et de favoriser une mixité horizontale, à l’échelle de l’étage.

Les logements seniors bénéficient de différents équipements adaptés (fenêtres sur allèges vitrées pour favoriser la vue sur l’extérieur ; volets roulants électriques ; salle de bains ergonomique avec douche sans seuil et plan vasque permettant la position assise ; barres de maintien ; sol antidérapant dans les pièces humides)... Tous les logements seront dotés de loggias.

« Un logement inclusif « Co’coon », type T6, sera aussi accessible pour des seniors isolés et ayant besoin d’un accompagnement spécifique. Il s’agit d’un modèle innovant de colocation seniors que nous proposons, une solution économiquement accessible aux ménages les plus modestes et qui offre un véritable “chez soi”, une alternative à la maison de retraite qui permet le maintien à domicile prolongé. Un logement adapté et partagé, où chacun dispose de son espace de vie personnel et partage des espaces collectifs. Notre conception

du bâti favorise le lien social entre les générations. La salle commune sera un lieu de convivialité et de lien social dont le fonctionnement est fondé sur des principes de solidarité et d’utilité sociale. »

L’ensemble adopte un traitement architectural contemporain tout en restant respectueux de l’environnement et des habitations qui l’entoure, pour un projet emblématique du renouveau urbain de la commune avec des façades ton pierre clair, brun clair, ocre doré et gris béton, ainsi que des toitures en terre rouge foncé vieilli.

Le projet bénéficie du niveau de performance énergétique RE2020 et sera certifié NF Habitat.

La hauteur de la future résidence est inférieure aux hauteurs des bâtiments actuels qui seront prochainement déconstruits, assurant ainsi une transition avec les bâtiments adjacents.

Les places de stationnement extérieures actuelles feront place à un beau jardin d’honneur, véritable cœur du projet, qui sera valorisé tel un square avec sa grille en serrurerie.

Les résidents pourront stationner leurs véhicules dans un parking souterrain et des places aériennes seront intégrées sous les pilotis d’une aile.

Ce projet d’un coût prévisionnel de 8,5M€ sera réalisé grâce à l’aide exceptionnelle de l’État (projet lauréat de l’appel à projet Fonds Friche) de la Région, du Département, de la Communauté d’Agglomération d’Albi, et de la Ville de Saint-Juéry. L’appel d’offre est en cours.

À propos de PATRIMOINE SA Languedocienne



Créée en 1932, l’Entreprise Sociale pour l'Habitat (ESH) PATRIMOINE gère un parc de plus de 20 000 lots implantés sur la Haute-Garonne, le Tarn, le Tarn et Garonne, l’Aude, l’Hérault, les Landes et les Pyrénées Atlantiques, logeant ainsi près de 40 000 personnes. PATRIMOINE dispose d’une coopérative dédiée à l’accession sociale : la Coopérative d’Habitations agréée Office de Foncier Solidaire (OFS).

PATRIMOINE fait partie du groupe régional MIDI HABITAT qui œuvre dans des domaines variés tels que la promotion immobilière, la commercialisation de logements, le métier d’aménageur et de lotisseur, l’accession à la propriété et les services à l’immobilier. Chaque année, l’objectif de Midi Habitat est de proposer un millier de logements adaptés à tous

les parcours résidentiels et d’œuvrer dans l’accompagnement de ses clients. PATRIMOINE adhère également au Réseau national BATIGERE qui fédère des ESH, OPH, Coopératives, Associations et Fondations autour du développement du logement abordable.

Pour suivre l'actualité sur le web : www.sa-patrimoine.com | @patrimoinesalanguedocienne