Villeneuve-lès-Béziers - Remise du panneau label : Ville Prudente !

L’association de prévention routière récompense chaque année les collectivités territoriales qui s’engagent dans la lutte contre l’insécurité routière.

« Ville Prudente »

Vendredi 14 avril 2023 dernier, la commune de Villeneuve-lès-Béziers s’est vu attribuée le panneau d’entrée d’agglomération du label « Ville Prudente » pour le travail réalisé tout au long de l'année avec des actions de sensibilisation, de prévention et de sécurité.

Fabrice Solans, Maire de Villeneuve-lès-Béziers accompagné de l’adjoint à la sécurité et aux travaux Frédéric Granier, du Conseiller Municipal délégué à la Citoyenneté Pierre Such, du Chef de la Police Municipale Frédéric Cocus et du Chef du Pôle Technique et Environnemental David Collado étaient présents à la remise et n’ont pas manqué de saluer à cette occasion le travail de tous les agents de la collectivité engagés au quotidien pour rendre notre ville plus sûre !

En 2022, 3541 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route sur l'ensemble du territoire Français. Parmi elles, 484 piétons, 34 utilisateurs d'engins de déplacement personnel (tels les trottinettes électriques), 244 cyclistes, 715 usagers de deux-roues motorisés, 1 563 occupants de voitures. 58 enfants de 13 ans ou moins sont décédés, 98 adolescents de 14-17 ans, 552 jeunes de 18-24 ans, 875 seniors de 65 ans ou plus.

Des chiffres, une fois de plus, beaucoup trop élevé.

Il est essentiel de mener des actions de lutte contre l’insécurité routière et d’encourager toutes les initiatives allant dans le sens de la prévention routière.