Toulouse - Maisons Oracle : La société haut-garonnaise est admise à la certification NF Habitat HQE

Créée fin 2020, la société Maisons Oracle, qui rayonne sur Toulouse et ses alentours, vient d’obtenir la certification NF Habitat HQE. Délivrée par CERQUAL Qualitel Certification, NF Habitat HQE est organisée autour d’un objectif central : assurer au particulier une maison associant qualité, confort de vie et respect de l’environnement.

Les constructeurs choisissant cette voie doivent respecter plus de 60 critères allant au-delà des réglementations. Un choix fort et engageant, désormais partagé par Grégory et Stéphanie Blanchong, créateurs des Maisons Oracle, pour lesquels qualité et confort de vie sont non-négociables pour les familles qu’ils accompagnent, quoiqu’il arrive et même en période de crise.

Maisons Oracle : itinéraire d’une entreprise soucieuse de qualité

En 2017, Grégory et Stéphanie Blanchong mènent tous deux une carrière professionnelle bien remplie, en région parisienne. Un rythme effréné, plus tout à fait en phase avec leurs valeurs et priorités : qualité de vie, proximité plutôt qu’anonymisation des grands cadres urbains...

Ils décident de tout changer : direction Toulouse, une ville à taille humaine, région aux multiples paysages. Professionnellement, ils choisissent de rester dans un univers que connait bien Grégory pour y avoir évolué pendant plusieurs années : la construction de maisons individuelles.

Là encore, priorité sera donnée à la dimension humaine, la proximité et la qualité de vie. Des priorités dont ils souhaitent faire leur positionnement : « En tant que parents de 2 enfants, l’environnement, la qualité et le confort de vie, sont des choses qui nous parlent. Plus, cela a été notre moteur de vie. En matière de maison, ce n’est pas forcément beaucoup plus cher de chercher à atteindre ces standards. Nous voulions partager cela avec nos clients. »

Le projet est lancé, la société Maisons Oracle ouvre ses portes fin 2020. Basée à Deyme (31), elle rayonne sur toute la région toulousaine et réalise une cinquantaine de maisons par an.

Au programme, pas de catalogue, que du sur-mesure pour s’adapter, autant que possible, à toutes les demandes. L’équipe est et restera à taille humaine pour que chaque client connaisse chacun de ses interlocuteurs, et inversement. Enfin, Maisons Oracle restera sur un marché local pour ne jamais perdre cette proximité et maintenir le haut niveau de qualité technique et de qualité de vie qu’elle s’impose pour chacune de ses réalisations, et ce, même dans le contexte économique actuel : « Le marché est difficile, nous le savons, mais nous restons confiants : si nous restons sur notre ligne, nous perdurerons, avec des clients satisfaits. La qualité et le confort de vie doivent rester notre priorité, pour les familles que nous accompagnons dans leur projet immobilier. C’est ce moteur qui nous a amenés en Haute-Garonne, nous voulons pouvoir le partager. La certification NF Habitat HQE est en cela un outil très important. »

La certification NF Habitat - NF Habitat HQE

Délivrée par CERQUAL Qualitel Certification, organisme certificateur impartial de l’Association QUALITEL, NF Habitat – NF Habitat HQE est la certification de référence pour l’habitat. Les constructeurs choisissent de s’y engager volontairement, acceptant de se soumettre à des contrôles et audits réguliers, autour d’exigences multicritères allant au-delà des seules réglementations. Les projets sont menés en concertation constante avec les clients, qui bénéficient d’un interlocuteur unique, dans le cadre d’un contrat à prix et délais convenus.

Ainsi conçue, NF Habitat – NF Habitat HQE atteste de logements sains, sûrs et confortables, avec des bénéfices concrets et démontrés. Ainsi par exemple :

Des économies au quotidien : des dépenses d’eau et d’énergie maitrisées, la certification imposant notamment une taille minimum de fenêtres et de portes vitrées pour privilégier les apports de lumière et de chaleur naturels, des équipements sanitaires bénéficiant du classement ECAU supérieur, garantissant une robinetterie de qualité, économe en eau, etc.1[1]

Un logement plus fonctionnel pour un confort de vie optimal : la certification impose par exemple une hauteur sous plafond des pièces principales d’au moins 2,50 mètres. Ce qui est loin d’être anodin : la hauteur sous plafond des maisons a perdu 9 cm en moins de 60 ans, alors que la population a gagné 10 cm en un peu plus d’1 siècle (source : étude Qualitel : état des lieux du logement).

Un impact sur l’environnement maitrisé, de la conception de la maison, jusqu’à son utilisation : respect de la RE2020 vérifié, limitation des impacts et nuisances de chantiers, conception tenant compte des aléas climatiques, etc.

Associée à la marque HQE, NF Habitat vise des objectifs supplémentaires en termes de qualité de vie, de respect de l’environnement et de performances économiques.

Autant d'atouts constitutifs de la qualité de la maison, mais aussi de sa valeur d'usage et de sa valeur patrimoniale. Une maison certifiée NF Habitat HQE peut ainsi voir sa valeur patrimoniale augmenter jusqu'à 15 %2, par rapport à une maison non certifiée.

Ces atouts et son approche multicritère font de NF Habitat – NF Habitat HQE une certification en phase avec les attentes en matière de logement, et avec le positionnement des Maisons Oracle.

Le saviez-vous :

Les logements certifiés par QUALITEL sont 3 fois plus nombreux à être notés A - « de très bonne qualité mesurée » 1

56 % des habitants de logements certifiés sont très satisfaits de leur consommation énergétique v/s 18 % dans les logements non certifiés[1]

1 Étude « Les bénéfices concrets de la certification du logement » par Ipsos, Homadata et Adéquation pour QUALITEL

2 Étude Homadata 2019 sur les logements certifiés NF Habitat – NF Habitat HQE