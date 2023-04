Grau du Roi - Pescatourisme, Fête de la Saint Pierre et ouverture des phares

Partager le quotidien des marins-pêcheurs au Grau-du-Roi

Journée internationale des gens de mer le 25 juin

Au Grau-du-Roi (Gard), trois manières de partager le quotidien passionné des marins-pêcheurs, toute l’année !

Instaurée par l'Organisation maritime internationale (institution des Nations Unies), la Journée internationale des gens de mer est célébrée le 25 juin. Au Grau-du-Roi cependant, qui a su préserver son identité de village de pêcheurs, nul besoin d’attendre le « Jour du marin » pour faire connaissance avec celles et ceux qui ont fait de la mer leur quotidien. Pescatourisme proposé toute l’année, phares en phase d’être rouverts au public avant l’été, Fête de la Saint Pierre du 16 au 18 juin : autant de possibilités pour toucher du doigt ce qui fait le sel de la vie des gens de mer !

Deux phares, deux ambiances

Ouverture au public du phare de l’Espiguette et de "l’ancien phare" au Grau-du-Roi

Plus ancien phare de la région, il a éclairé l’entrée du port du Grau-du-Roi dès 1829. Bien que remplacé 40 ans plus tard, sa place est intacte dans le cœur des habitants : silhouette arrondie et chapeau symbolique, « l’ancien phare » à l’entrée du chenal maritime a retrouvé son lustre depuis la rénovation de 2019. Son successeur se distingue par son originale forme carrée et une livrée bicolore bien visible depuis la mer : le phare de l’Espiguette illumine les côtes depuis plus de 150 ans ! Tous deux classés monuments historiques, ils font prendre de la hauteur aux visiteurs à partir de juin 2023, chacun à leur manière : salles muséales et dispositifs interactifs pour l’ancien phare et sa « maison du phare » au rez-de-chaussée, panorama à 360° et 111 marches à gravir pour le phare de l’Espiguette... L’un comme l’autre éclairent l’histoire du Grau-du-Roi d’une lueur singulière et incontournable.

Phare de l’Espiguette : ouverture juin 2023, réservation obligatoire sur www.phare-espiguette.fr

Ancien phare / « la maison du phare » (rez-de-chaussée) : ouverture juin 2023, détails et tarifs sur www.letsgrau.com

Quand la mer prend l’homme

Pescatourisme au Grau-du-Roi

Curieux de savoir ce que cela fait de prendre la mer ? Pêcheur artisanal et engagé, Mathieu Chapel nous propose de devenir marin-pêcheur d’un jour en embarquant à bord d’un « petit métier ». Tout comme un membre d’équipage, on est partie prenante de la pêche du jour : choix des techniques, des espèces, travail autour des filets... Pas le temps de rêvasser au soleil en fixant l’horizon, moussaillon ! Le visage fouetté par les embruns, on vit une aventure aux accents authentiquement marins. À l’heure du pique-nique du pêcheur, on partage avec l’équipage un moment de convivialité autour des produits du jour travaillés par un ancien chef étoilé. C’est le goût de la mer, c’est le goût de la vie !

Pêche au petit métier : durée 2 h, 2 à 5 personnes / voyage max, du dimanche soir au samedi matin, 65 € / personne. Pique-nique du pêcheur en option les mardis et jeudis : 32 € / personne - www.letsgrau.com

Fête de la Saint Pierre et des pêcheurs

Du vendredi 16 au dimanche 18 juin au Grau-du-Roi

Chaque année en juin, pêcheurs et public se rassemblent pour honorer la mémoire des disparus en mer et de Saint Pierre, le patron des marins. Le point d’orgue de cette fête traditionnelle a lieu le dimanche matin, lorsque les chalutiers se suivent pour former une « ronde » au large, avant de jeter des fleurs à l’eau en hommage aux leurs et à la « mer » nourricière. Cette procession maritime est ouverte au public qui peut monter à bord des chaluts, sous réserve des places disponibles. Au programme par ailleurs, la bénédiction des bateaux, les tournois de joute nautique languedocienne, sans oublier l’abrivado et ses taureaux escortés de gardians à cheval qui s’élancent sur le sable, sont autant d’occasions de vivre une immersion garantie dans l’identité camarguaise.

Plus d’infos sur www.letsgrau.com