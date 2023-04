Sète - Déploiement des Classes Mobiles : remise de tablettes à l'école Jean-Macé

Ce vendredi 14 avril 2023, François Commeinhes, maire de Sète, a remis les tablettes du programme Classes Mobiles aux trois classes CM1 et CM2 de l’école élémentaire Jean-Macé, en présence de Mme Corinne Azaïs, adjointe déléguée à la jeunesse et l’éducation, Mme Lemoine, inspectrice académique et Mme Petroff directrice de l’école.

Ces tablettes sont « assez faciles à utiliser, il y a de belles couleurs et de belles polices » ont raconté les enfants qui les utilisent pour réaliser un livre : texte, photo et mise en page.

Le contenu de ces outils numériques est alimenté par l’éducation nationale. Le maire, François Commeinhes s’est félicité que « la ville offre cette chance pour que ces jeunes puissent s’ouvrir, bien qu’ils en sachent déjà beaucoup sur l’utilisation des tablettes. C’est une nouvelle méthode de travail. »

Mme Lemoine a « remercié la ville de Sète » et souligné « la chance pour vous d’avoir ces tablettes. Cela vous permettra d’apprendre différemment de ce que vous faites déjà en classe ».

Corinne Azaïs a précisé que « toutes les écoles sont équipées. Faites-en bon usage ! »

La ville a fait l’acquisition de 39 « classes mobiles » (une classe mobile comprend 6 tablettes et est utilisée par 4 classes), qui ont été déployées en concertation avec l’Inspectrice de l’Education Nationale, sur toutes les écoles élémentaires de la ville au prorata du nombre d’élèves, ce qui a permis d’obtenir le 100% ‘de socle numérique’ dans chacune de nos écoles élémentaires. Cette dotation a également permis d’équiper d’une classe mobile toutes les écoles maternelles.

L’action de la ville

La ville de Sète est engagée depuis de nombreuses années sur le numérique dans les écoles. La ville a candidaté et a été retenue le 6 octobre 2021, à l’appel à projets (AAP SNEE) pour un socle numérique de base des écoles élémentaires. Cet appel à projets avait pour objectif de réduire les inégalités scolaires et de lutter contre la fracture numérique, avec l’ambition d’appuyer la transformation numérique des écoles. Il s’agissait notamment de constituer des projets fondés sur l’équipement des écoles en termes de matériels et de réseaux informatiques ; sur les services et ressources numériques et sur l’accompagnement à la prise en main des matériels, des services et des ressources numériques.

Cet appel à projet accompagne les collectivités à hauteur de 70% d’engagement de l’Etat. Le coût de l’opération s’élève à 126 900 € (scindé en deux postes). Le premier poste de 126 000 € correspond à l’acquisition de classes mobiles, et le second poste de 900€ est dédié à de la formation.

Cet engagement se traduit par une dotation annuelle d’ordinateurs ; l’acquisition de Vidéo Projecteurs Interactifs (VPI) portée par le Département également dans le cadre des Fonds d’Aides d’Investissements aux Communes (FAIC) ; un câblage de toutes les écoles pour améliorer le réseau. La ville finance également l’abonnement à l’environnement numérique de travail des écoles. Cet espace numérique de travail (ENT), accessible par internet, permet aux élèves, aux parents et aux personnels enseignants et non enseignants, d'avoir accès à des services numériques qui leurs sont destinés.