Gruissan - C'est reparti pour le Défi Wind de Gruissan, la plus importante compétition de glisse au monde, du

Au cœur de l’Occitanie, dans l’un des spots internationaux les plus prisés pour la puissance de ses vents, la 21e édition du Défi Wind donne rendez-vous à tous les riders.

En mai prochain, des milliers d’amateurs et de professionnels de la glisse venus du monde entier s’élanceront sur la même ligne de départ à Gruissan, au large de la plage des Chalets. Cet événement, que les riders qualifient de « Woodstock de la glisse », est devenu au fil des ans la plus grande compétition au monde dans ce domaine. Un rendez-vous unique, qui rassemble des passionnés de 13 à 76 ans, autour de 3 disciplines : le Windsurf, le Kiteboard et le Wingfoil. Compétitions, mais aussi animations, village de marques, concerts… Ce rassemblement exceptionnel est l’occasion de célébrer la passion de la glisse.

Un marathon des mers à la croisée de 3 disciplines

En 2001, Défi Wind est né de la volonté de rassembler les passionnés de planche à voile venus des 4 coins du globe et de tous niveaux en les regroupant au même moment sur la ligne de départ, une prouesse technique, pour une course exceptionnelle. Un concept unique au monde, qui a vite rencontré l’enthousiasme des riders et en a fait un rendez-vous mythique. Cette année, ils seront près de 2 000 à prendre le départ de ce gigantesque marathon des mers : un record ! Dans cette compétition, tout est hors norme : le nombre de participants, avec 44 pays représentés, la longueur de la course - 40 km, soit 1 à 2 heures 30 de performance physique - et la logistique déployée, avec des centaines de bénévoles et secouristes mobilisés dans et hors de l’eau pour assurer la sécurité !

Depuis quelques années, la course s’est ouverte à 2 autres disciplines montantes de la glisse : le kitesurf, en 2013, et le wingfoil, l’an dernier. Défi Wind se veut, ainsi, être une passerelle entre plusieurs mondes, mélangeant les pratiques, les âges et les publics. Chacun peut y participer, quel que soit son niveau en se fixant un objectif à sa mesure, à l’image d’un marathon classique. Ici, les amateurs peuvent se comparer aux champions, voire aux champions olympiques et stars de chaque discipline, se rencontrer et se défier, tandis que les plus jeunes profitent des conseils des plus expérimentés. Tous sont rassemblés autour d’une même passion, et ne manqueraient pour rien au monde cette grand-messe de la glisse !

1 course, 3 défis

Défi Wind, c’est ainsi une compétition qui rassemble 3 disciplines, pour 3 défis exceptionnels !

Défi Kite, du 12 au 14 mai : portés par des vents très forts (35 nœuds et plus), les stars du racing ou du freestyle s’affrontent et viennent partager de bons moments avec les autres kitesurfers. Avec une motivation, au-delà de la compétition : pouvoir dire « j’y étais ! ». C’est le 10e anniversaire cette année de l’arrivée du kitesurf dans Défi Wind.

Défi Wing, du 15 au 17 mai : cette discipline montante de la glisse a rejoint l’aventure l’an dernier. Portée par une communauté aspirant aux émotions et à la dimension ludique de ce sport, elle séduit de plus en plus d’amateurs. Fort du succès de la 1re édition avec 150 participants, Défi Wind fixe la barre à 300 compétiteurs pour cette année.

Défi Wind, du 18 au 21 mai : une performance sportive intense attend les participants. La course est en effet organisée sur 40 km, l’une des plus grandes distances en compétition. Si les compétiteurs disputent toutes les manches, ils auront parcouru, au total, 320 km !

Un rendez-vous exceptionnel, dans et hors de l’eau

Après le spectacle sur l’eau, rendez-vous à terre, pour déambuler entre les stands du village « glisse ». Près de 50 marques y sont rassemblées sur 5 000 m2, permettant de découvrir les dernières nouveautés et de comparer les équipements. Mais, au-delà du sport et de la compétition, Défi Wind c’est aussi un grand événement festif : de nombreuses animations, ainsi que quelques folles soirées, attendent participants et public sur la plage !

Enfin, ce rassemblement au rayonnement international s’inscrit dans un territoire. Fortement soutenu par la Région Occitanie, la Communauté d’Agglomération Le Grand Narbonne, l’Office de Tourisme de Gruissan, et la ville de Gruissan, il fait connaître au monde entier le littoral de l’Aude, ses richesses touristiques et sportives, ainsi que sa matière première, inépuisable et puissante, la Tramontane, qui en fait le paradis de toute la communauté glisse !

« Sous l’impulsion de son Office de Tourisme, Gruissan est devenue une destination vacances disposant d’activités nautiques multifacettes avec un port, des clubs nautiques, des professionnels de la plaisance, des écoles de voile qui rayonnent par la pluralité de l’offre glisse dispensée. Ces écoles sont d’ailleurs de véritables pôles touristiques. Le nautisme, la croissance bleue sont des axes forts des actions de l’Office de Tourisme dont les Défis font partie », soutient Jean-Claude MERIC, Directeur Général de l’Office de Tourisme de Gruissan.

Didier Codorniou, Maire de Gruissan « C’est avec beaucoup de plaisir que la ville de Gruissan et sa mythique plage des Chalets accueillent ces événements sportifs et festifs. Déjà, plus de 20 ans que l’aventure a commencé et nos plus jeunes champions et les plus anciens relèvent les défis de ce plus important rassemblement mondial et suivent les traces laissées par les légendes de ce sport. Bon vent ! »

21e édition du Défi Wind 2023 en un clin d’œil

Du 12 au 21 mai 2023 – 3 disciplines : windsurf/kitesurf / wingfoil

40 km AR Gruissan – Port La Nouvelle – Port La Nouvelle - Gruissan

Près de 2 000 participants attendus, de 13 à 76 ans.

44 pays

50% de pro ou assimilés et 50% de pur amateurs – 105 femmes et 139 moins de 18 ans. (Chiffres au 30 mars)

Dispositif de sécurité : 50 unités nautiques, 40 bouées de protection de zone, 1 poste de secours fixe et 2 mobiles, une cinquantaine de secouristes de la SNSM (Sauveteurs en mers), quelques 100 personnes sont mobilisées sur ce dispositif.

