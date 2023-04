Europe - Marché du gaz en Europe : enjeux, priorités et solutions

Marché du gaz en Europe : enjeux, priorités et solutions

Après une flambée due à la guerre en Ukraine et à la reprise post-Covid, le marché du gaz européen a connu de fortes tensions. Depuis quelques semaines, les prix du gaz paraissent baisser durablement, des mesures ont été prises et le pire semble derrière nous : faut-il donc croire que la situation sur le marché européen du gaz va pour le mieux ?

Au contraire, il y a un énorme danger à ne pas surveiller la situation comme le lait sur le feu, et ce pour deux raisons. D’une part, si les signaux envoyés par le marché paraissent rassurants, les prix des marchés à terme sont un très mauvais prédicteur de ce qui peut se passer cet hiver car ces marchés sont très étroits, très sensibles aux fluctuations. D’autre part, la situation des approvisionnements reste très tendue et le prix du gaz continue d’être soumis de nombreux risques de disruption : un printemps froid ou un été chaud dans l’hémisphère nord, une relance macroéconomique en Chine, premier consommateur mondial de GNL, un accident industriel ou encore un sabotage.

Les mesures qui ont été prises ne permettront pas, en l’état, de gérer efficacement une nouvelle envolée des prix dans les mois à venir, quand les États membres devront refaire leurs stocks.

La principale mesure, le plafonnement – sous conditions – du prix du gaz TTF à 180 €/MWh, est symbolique et limitée. En effet, elle ne couvre pas les marchés de gré à gré et cesse de s’appliquer en cas de perturbation des approvisionnements. Par ailleurs, aucune disposition n’a été prise pour réduire durablement la consommation ou gérer un éventuel rationnement.

En parallèle, la mise en œuvre d’une plateforme d’agrégation de la demande, permettant les achats groupés, dite « Joint Purchase Board » (JPB), rencontre quant à elle deux difficultés majeures : les acteurs historiques tels Engie, Uniper ou Eni montrent un intérêt limité pour la plateforme, alors même que leur participation est centrale, et la branche antitrust de la Commission européenne n’a toujours pas clarifié les conditions dans lesquelles les achats groupés pourraient être autorisés.

Dans ce Focus, Sylvain Chassang et Markus Brunnermeier exposent les enjeux considérables liés au marché du gaz ainsi que les fortes incertitudes qui pèsent à court terme sur le futur énergétique européen. Ils définissent les priorités pour réduire ces incertitudes et proposent plusieurs leviers pour s’adapter au contexte changeant et améliorer les modalités de la mise en place d’un JPB afin que l’agrégation de la demande européenne de gaz soit une vraie réussite.

Lire ou télécharger le Focus, en cliquant ici

illustration