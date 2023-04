Lot - Vignoble de Cahors : Marathon festif et ravitaillement gourmand le 7 mai !

À vos marques, prêts ? C’est parti pour la toute première édition du Marathon des vignobles de Cahors

La vallée du Lot en fête, le dimanche 7 mai prochain. Partenaires de l’événement, les Vins de Cahors soutiennent cette belle occasion de faire découvrir leur vignoble aux coureurs, coureuses et supporters ! En effet, le marathon au départ de Cahors et le semi-marathon depuis Luzech seront rythmés par des dégustations de vins et des produits du terroir, animés par les viticulteurs et les producteurs locaux. Un événement résolument festif et gourmand, c’est couru d’avance…

Le vignoble de Cahors est dans la course !

Pourquoi Wonder Woman et Harry Potter courent-ils à travers les vignes ? Non non, vous ne rêvez pas, le dimanche 7 mai prochain, Cahors verra débarquer à grandes foulées une horde de coureurs et coureuses déguisés, à l’occasion de deux courses festives. Le marathon (42,195 km) au départ de Cahors serpentera au cœur du vignoble, parmi les charmants villages de Mercuès, Caillac, puis Luzech, le point de départ du semi-marathon (21,1 km). Puis, direction la voie verte récemment inaugurée via les villages de Parnac, Douelle, puis Pradines. « Un parcours entièrement accessible aux joëlettes (les fauteuils roulants toutterrain, ndlr.) » souligne l’organisatrice Lynda Tabart, membre de l’équipe sportive de l’association du Marathon des vignobles de Cahors. Tout au long du circuit, des ravitaillements sportifs et des « ravitaillements découvertes » avec dégustation de vins et de trésors régionaux seront autant de haltes gourmandes à savourer. Et après l’effort, le réconfort : la ligne d’arrivée sur les bords du Lot débouche sur le village marathon où les restaurateurs concocteront tout le week-end un repas spécial pour les sportifs et leurs supporters, avec la mise en vente des produits du terroir dans les stands partenaires.

Cahors, un territoire de festivités

Lynda Tabart, l’organisatrice, revient sur la genèse de cet événement et son ancrage dans l’art de vivre lotois, empreint de convivialité et de partage : « Dans un département où il fait bon vivre, par sa gastronomie, par son vin, ses paysages, ses vallées longeant le Lot, et notre jolie ville historique de Cahors, cette idée de créer un marathon festif autour de tous ces aspects s’est imposée. » Armand de Gérard, Directeur Marketing & Communication de l’Union Interprofessionnelle du Vin de Cahors, voit également en cet évènement l’opportunité de hisser le Lot comme une destination œnotouristique : « L’Union Interprofessionnelle du vin de Cahors est très fière d’être partenaire de cet évènement sportif festif. Avec la Saint-Vincent des vins de Cahors dont la 1ère édition s’est tenue cette année du 20 au 22 janvier 2023, c’est un nouvel évènement ambitieux et fédérateur qui s’ajoute aux nombreux atouts du vignoble. »

Pour plus d’informations : marathoncahors.fr