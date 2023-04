Toulouse - La startup toulousaine Medinbox signe un partenariat avec le groupe international Abbott

Medinbox, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes de collaboration vidéo intégrés pour salles d'opération et laboratoires, annonce aujourd'hui un partenariat avec Abbott, un leader mondial de la santé, afin d’améliorer l'efficacité des laboratoires d'électrophysiologie et de renforcer le partage d'informations entre médecins, dans l’objectif de fournir les meilleurs soins aux patients.



Medinbox, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes de collaboration vidéo intégrés pour salles d'opération et laboratoires, annonce aujourd'hui un partenariat avec Abbott, un leader mondial de la santé, afin d’améliorer l'efficacité des laboratoires d'électrophysiologie et de renforcer le partage d'informations entre médecins, dans l’objectif de fournir les meilleurs soins aux patients.

Le système Abbott EnSite™ X EP est une plateforme de cartographie cardiaque qui permet aux médecins de mieux prendre en charge les arythmies cardiaques. Le système crée des cartes tridimensionnelles très détaillées du cœur pour aider les médecins à identifier puis à traiter les zones du cœur d’où proviennent les rythmes anormaux. Les laboratoires d'électrophysiologie disposent d'un équipement dernier cri utilisé pour surveiller et cartographier l’activité électrique du cœur et pour traiter les anomalies du rythme cardiaque (arythmies).



En intégrant la solution de collaboration vidéo intelligente de Medinbox à l'assistance à distance EnSite™ Connect d'Abbott, les laboratoires d’électrophysiologie auront accès à plus de services et à une assistance renforcée pendant les procédures d'ablation, avec des capacités audio et vidéo à distance en temps réel. Le système Medinbox, développé en collaboration avec des experts cardiovasculaires de la Clinique Pasteur à Toulouse, est une solution audiovisuelle intégrée qui permet une assistance à distance durant la procédure, un support technique et une formation en direct, sur la base d’images et de données anonymisées. Medinbox propose une solution tout-en-un pour les laboratoires d’électrophysiologie afin d’enregistrer et de partager la procédure en direct et en complète autonomie. La solution leur permet également d’obtenir l’avis de leurs confrères lors de procédures complexes et d’accéder à des expertises supplémentaires.

« Je suis ravi d'annoncer notre partenariat avec Abbott, un leader mondial de la santé avec une expertise reconnue en cardiologie. Il s'agit d'une étape stratégique pour Medinbox qui renforce notre position d'acteur majeur de la collaboration médicale en direct et de la numérisation des hôpitaux. La transformation numérique du bloc opératoire modifie complètement l'approche des soins de santé et de la chirurgie, avec un important besoin de partage des bonnes pratiques et des connaissances sur les procédures, qui est rendu possible grâce à notre solution de collaboration médicale clé en main et facile à mettre en place », déclare Nicolas Gausserand, co-fondateur et PDG de Medinbox. « Nous nous développons rapidement, et c'est une période cruciale et passionnante pour Medinbox. Dans le cadre de notre développement à l’international, des partenariats comme celui-ci sont indispensables afin de prendre pied dans de nouvelles spécialités et de servir au mieux ceux qui ont besoin de notre solution. Nous sommes actuellement en phase de levée de fonds pour développer notre R&D en nous appuyant sur des technologies de pointe, afin d’élargir l’usage de notre solution à d'autres applications telles que les procédures vasculaires périphériques et la neuroradiologie. »



310 millions de chirurgies lourdes sont pratiquées chaque année dans le monde. Environ 50 % de ces procédures nécessitent l’assistance du partenaire industriel et 25 % requièrent un soutien de confrères. La présence d'un représentant industriel ou d'un support clinique dans le bloc opératoire génère des coûts importants, et représente une perte de temps et d'efficacité pour le personnel médical. Cela peut engendrer des inconvénients majeurs pour les patients, comme un éventuel report de la procédure, avec un impact potentiel sur la qualité des soins et le niveau de satisfaction des patients.



Grâce à ce partenariat, Medinbox change de dimension. Les premières installations du nouveau système sont en cours et devraient s'accélérer dans les mois à venir.



Medinbox va continuer à investir dans la R&D et le développement de produits, en restant à l’affut des technologies émergentes qui peuvent aider les équipes médicales à améliorer leur activité. Parmi ces tendances, on retrouve les applications de réalité virtuelle (VR), par exemple pour réaliser des procédures TAVI. Grâce à un casque de réalité virtuelle, l'équipe médicale peut se placer virtuellement dans une procédure, avec une vision claire des gestes techniques du médecin, ouvrant de nouvelles possibilités de formation et d'expérience interactive. Medinbox s’intéresse également à l'intelligence artificielle (IA) pour fournir aux hôpitaux et aux partenaires industriels des informations et des données permettant de passer en revue et d'améliorer les procédures.