Roujan - Visite guidée avec interprète LSF du Château-Abbaye de Cassan

Cette activité à l’initiative du réseau des Sites d’Exception en Languedoc, et proposée avec la Scop DES’L interprétation , elle a pour but de rendre accessible aux personnes sourdes signant en LSF quelques-uns des plus beaux sites touristiques et patrimoniaux du Languedoc.

Ainsi, le Château-Abbaye de Cassan vous propose une visite guidée bilingues Français / LSF accessible aussi aux publics entendants, mercredi 10 mai à 10h00



Cette visite peut-être couplée avec la visite guidée de Pézenas avec un interprète LSF (visite de la ville historique et de ses hôtels particuliers) le même jour de 14h00 à 15h30,

Billetterie visite guidée bilingue Français/ LSF

Tarifs : Adulte : 8.80€ – Réduit* : 7,00€ – 7 à 18 ans : 7€ – gratuité pour les moins de 7 ans

* réduits : Demandeurs d’emploi, personnes en situation d’handicap, étudiants, familles nombreuses

Durée : 1h30

Modalités de réservation

Réservation en ligne de votre visite guidée LSF,

Nous contacter par email info@chateau-cassan.com

Nous vous invitons à renseigner dans votre mail :