Castelsarrasin - Un délégué à Marseille au congrès du PCF

Une délégation de 5 militants communistes de la fédération Tarn et Garonne est parti à Marseille ce week-end participer aux travaux du 39ème congrès du PCF. La formation a notamment mis à jour son texte d’orientation, ses statuts et réélu à sa tête le secrétaire national Fabien Roussel.

« Après des mois de débats sur le texte d’orientation au sein des sections locales, ce congrès a conclu un temps démocratique fort du parti communiste français », commente Julien Sueres, délégué au congrès pour représenter la section de Castelsarrasin, Moissac et Pays de Serres. En janvier dernier déjà, un vote des adhérents sur le texte proposé par l’équipe de Fabien Roussel avait conforté la nouvelle ligne du PCF. Le congrès a Marseille a fini d’entériner ce travail.

« En 2018 au congrès d’Ivry, et après des années d’effacement derrière Jean-Luc Mélenchon, les communistes ont fait le choix courageux de se donner une nouvelle orientation politique, celle de réaffirmer l’existence d’un PCF fort de ses militants dans le paysage français, et notamment en présentant un candidat à l’élection présidentielle », détaille le castelsarrasinois.

« Au-delà des élections, l’orientation du PCF est désormais d’affirmer cette volonté de trouver un chemin pour dépasser ce système capitaliste à bout de souffle. Lorsque l’on voit les dommages humains et écologiques de ce libéralisme effréné, on se dit que nous avons un devoir collectif envers les prochaines générations de chercher à imposer un nouveau système économique, basé sur le partage des richesses, la solidarité et la mise en commun des moyens de production ».

La question du travail

Central dans le discours de Roussel et désormais du PCF, la place qu’il faut redonner au travail, à la formation et à l’augmentation des salaires dans notre société. « En militant sur les marchés du Tarn et Garonne, au porte à porte, on entend beaucoup de nos concitoyens en colère du fait qu’ils travaillent et malgré cela ils se heurtent à des fin de mois difficiles et un pouvoir d’achat en berne. Beaucoup ont exprimé cette colère en glissant un bulletin d’extrême droite lors des dernières élections législative, ce qui nous vaut désormais d’avoir une députée RN sur la 2ème circonscription du Tarn et Garonne », explique Julien Sueres.

« A tous ceux-là, qu’ils soient gilets jaunes, travailleurs en colère, ou même privés d’emplois, nous voulons leur démontrer qu’il est possible de faire autrement, qu’il est possible de mettre fin à l’évasion fiscale des milliardaires dans ce pays, qu’il est possible d’arracher au capital une augmentation générale des salaires et des retraites, qu’il est possible de mettre en place une véritable sécurité sociale de l’emploi et de la formation pour garantir un salaire décent à tous le monde dans notre société », conclu le militant communiste.