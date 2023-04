Cahors - Conférence - Dégustation « de la Saint-Jacques à la Saint-Vincent » à Cahors

Inscrits sur la liste des Itinéraires culturels du Conseil de l’Europe, les vignobles du Sud-Ouest se situent sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, entre Aveyron et Pays basque, et le long de la Garonne, des Pyrénées à l’océan Atlantique.

Véritable conservatoire ampélographique de plus 130 cépages autochtones, c’est un vignoble composé de 16 appellations d'origine protégée (AOP) et 12 indications géographiques protégées (IGP) à forte valeur écologique, qui contribue à la préservation de la biodiversité et à l’originalité de ses vins.

Rendez-vous le jeudi 20 avril à Cahors pour une conférence à deux voix sur les liens tissés entre les chemins de Compostelle et les Vignobles du SudOuest par Sébastien Pénari (Agence française des chemins de Compostelle) et France Gerbal-Medalle (Docteur en Géographie des vignobles). A la suite de la conférence, une dégustation commentée sera réalisée autour des vins de l'AOP Cahors.

Informations pratiques : Centre de congrès Espace Clément Marot - 3, place Bessières, Rue Pierre Mendès France, 46000 Cahors

Evènement ouvert au grand public gratuit