Toulouse - Le public a répondu présent au premier salon OCC'YGENE au MEETT

10 000 visiteurs sont venus s’informer ce week-end et préparer leurs voyages, escapades, loisirs et randonnées au MEETT, Parc des Expositions, Centre de Conventions & Congrès de Toulouse.

Une fréquentation qui réjouit les organisateurs et les 183 professionnels du tourisme, déjà prêts pour une seconde édition de ce salon du tourisme grand format, avec une offre de destinations encore plus élargie, notamment en France et à l’international.

En Occitanie, les habitants sont en demande croissante d’évasion de proximité, de vacances éco-responsables, de bien-être et de loisirs actifs. Les organisateurs du salon en ont eu confirmation après trois jours d’échanges avec le public, de partage d’expériences et d’ateliers autour du tourisme.

Pour leurs courts séjours, les visiteurs ont plébiscité les randonnées et les sites proches, protégés, naturels et ensoleillés

Les destinations plus lointaines demeurent attrayantes, et encouragent les organisateurs à proposer de nouveaux horizons lors de la prochaine édition d’un salon amené à se pérenniser.

Plus largement, le public s’est félicité de trouver des agences de voyage et des tours opérateurs spécialistes du trekking ou de voyages authentiques partout dans le monde, mais également dans les Pyrénées.

Le job dating, organisé sur la journée de vendredi afin de pourvoir 150 emplois saisonniers, a été très remarqué. De nombreux candidats se sont présentés, encourageant les organisateurs du salon à reconduire l’évènement l’année prochaine.

Même satisfaction du côté des exposants, dont 85 % a déjà pris rendez-vous pour l’année prochaine. Outre la qualité des stands, les professionnels ont souligné l’importance de la qualité et de la variété de l’offre de

restauration, sur La Place gourmande avec son show cooking des saveurs et son offre généreuse de foodtrucks.

Le Fonds Occ'Ygène

Organisé en partenariat avec la Région, le salon a vu la création d’un fonds en mécénat dédié au tourisme et aux loisirs en Occitanie. Porté par le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie, il encourage les projets d'intérêt général concernant le tourisme et les loisirs sur le territoire.

Hébergé sous l’égide du Fonds national Essentiem et d’ores et déjà alimenté par 15 mécènes fondateurs, ce fonds permettra de soutenir des actions sociales en matière d’accès au tourisme et aux loisirs, dans le respect des pratiques durables, tout en développant les liens entre habitants et visiteurs.

La deuxième édition du salon OCC’YGENE se tiendra du vendredi 1er au dimanche 3 mars 2024