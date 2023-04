Toulouse - Odysséa arrive pour une nouvelle course à Toulouse le 16 avril

A quelques jours de sa course à Toulouse pour lutter contre le cancer du sein, Odysséa continue de célébrer ses 20 ans d’engagement et d’actions à travers un livre anniversaire « 20 ans, ensemble contre le cancer du sein » aux éditions Solar. Odysséa profite de cet anniversaire, pour remercier toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés à ses côtés depuis 20 ans et amplifier son engagement en faveur de la lutte contre le cancer du sein, une maladie qui touche encore 1 femme sur 10.

En 2022, l’association Odysséa a fêté ses 20 ans. 20 ans d’engagement et d’actions en faveur de la lutte contre le cancer du sein. 20 ans d’événements sportifs qui ont permis de réunir plus d’un million de participants sur ses courses, et de collecter plus de 12 millions d’euros pour la recherche et des femmes atteintes du cancer du sein. En 20 ans, Odysséa a pu réunir plus d’un million de participants sur ses courses et collecter 12 millions d’euros pour la recherche et pour l’accompagnement des femmes dans leur parcours de soin.

Ces 12 millions d’euros, ont permis de financer en partie la découverte du rôle des bactéries du tube digestif dans le cancer (une des dix plus grandes découvertes sur le cancer, d’après le magazine Nature), de financer le démarrage de la « médecine de précision » qui est une nouvelle manière de faire de la cancérologie en analysant la biologie du cancer de chaque patient pour donner le bon traitement, de financer la découverte des raisons du développement des métastases et de démarrer des études cliniques pour les éviter, enfin de créer la première unité de prise en charge oncologique du risque de cancer et des découvertes sur les causes de la fatigue après le traitement du cancer du sein.

Derrière ces chiffres, ces découvertes et innovations ; il y a un extraordinaire souffle d’espoir qui montre à toutes les femmes qu’elles sont soutenues, que des solutions existent pour mieux vivre avec la maladie et que demain la prise en charge continuera de progresser. Pour raconter cette extraordinaire aventure humaine, Odysséa a réalisé un livre dont l’intégralité des bénéfices est reversée à la recherche contre le cancer du sein.

Publié aux éditions Solar, ce livre de 120 pages, mêle des portraits de femmes et d’hommes engagés aux côtés de l’association ainsi qu’une rétrospective des évolutions majeures dans le traitement et l’accompagnement des femmes atteintes du cancer du sein.

22 HISTOIRES INSPIRANTES

22 femmes et hommes, coureurs et coureuses, bénévoles, chercheurs et chercheuses, collecteurs, engagés dans des associations, y racontent comment ils se sont mobilisés pour lutter contre le cancer du sein, les raisons de leur engagement, le soutien dont ils ont bénéficié et le retour d’expérience qu’ils souhaitent partager. Chaque personnalité a été photographiée par Stéphane de Bourgies. Ses portraits N&B sur fond blanc, vont de la dérision à la gravité en exacerbant toujours les traits de caractère de chacun.

20 ANS DE RECHERCHE ET D’ACTIONS

Un retour sur les progrès de la recherche contre le cancer du sein en France et dans le monde sera également présenté dans le livre, ainsi qu’un retour sur les 20 ans d’actions d’Odysséa (les évolutions des courses, les projets soutenus etc.).

Avec plus de 11 millions d’euros récoltés et plus de 100 projets soutenus Odysséa s’engage autour de trois piliers :

Le premier est de collecter des fonds pour la recherche en contribuant au financement de programmes sur l’élaboration de nouveaux traitements et l’amélioration des parcours de soin;

Le deuxième est la mise en avant de l’importance du dépistage;

Le troisième porte sur l’accompagnement des malades et de leur famille au quotidien.

A propos de ODYSSEA

Fruit d’une amitié associée à une idée et une volonté commune de trois femmes de cœur, Frédérique Quentin, Frédérique Jules et Anne Bergougnoux, Odysséa organise sa première édition à Paris en 2002, rassemblant 1.000 femmes au pied de la Tour Eiffel. Depuis 20 ans maintenant, l’histoire se poursuit et ne cesse de s’agrandir en conservant toujours ce même élan de solidarité, de partage, de convivialité et de rose, au bénéfice de la lutte contre le cancer du sein. L’association ODYSSEA propose un circuit de courses-marches dans toute la France. Depuis sa création, elle a permis de collecter près de 12 Millions d’euros au profit d’une centaine d’associations de patientes, Centres de cancérologie et Instituts de recherche, grâce à la mobilisation de plus de 1 million de participants.