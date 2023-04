Hérault - Opération FFMC 34 "Œufs de Pâques pour nids-de-poule" à Notre-Dame-de-Londres

L'antenne héraultaise de la Fédération Française des Motards en Colère donne rendez-vous à ses adhérents dimanche 9 avril prochain pour dénoncer l'état des routes de façon ludique. Un rassemblement est prévu à Notre-Dame-de-Londres au col de la Cardonille. Cette action se détoule dans le cadre de l'opération Œufs de Pâques pour Nids-de-poule lancée à l'échelle nationale par la FFMC, en partenariat avec La Mutuelle des Motard et Moto Magazine, pour interpeller les pouvoirs publics sur le mauvais entretien des routes.

La FFMC 34 organise une Chasse aux œufs pour petits et grands le dimanche de Pâques 9 avril 2023, à partir de 10h, à l'espace pédagogique du Col de la Cardonille (Notre-Dame-de-Londres). Chaque participant est invité à apporter des œufs pour l'omelette géante du déjeuner. La FFMC offrira des coquilles d'oeufs et de la paille à déposer dans les nids-de-poule que les motards pourront repérer et photographier sur la route du retour.

Des routes mal entretenues = des conséquences lourdes et à long terme

Selon une étude du World Economie Forum, la France est passée de la première à la 18e place mondiale en huit ans sur l’état des routes. 87% des trajets s’effectuent sur les routes, qui représentaient 1 091 075 km de chaussée en 2017. Un audit externe sur le réseau national non concédé (dont l’entretien est géré par l’Etat) établit qu’il faudrait investir 1,3 milliards d’euros par an jusqu’à 2037 pour ramener les chaussées à leur état initial. Si cet investissement n’est pas réalisé, 62% des chaussées nationales seront très dégradées d’ici 2037.

Premier symptôme du mauvais entretien des routes : le nid-de-poule, qui apparaît lorsque les fissures dans le bitume ne sont pas réparées. Ces trous sont la conséquence du mauvais entretien de la route et/ou du vieillissement d’un revêtement qui devrait être remplacé.

Un nid-de-poule commence par une simple fissure : si elle n’est pas rapidement réparée, les infiltrations d’eau et Les changements de température provoquant gel puis dégel créent des trous dans la chaussée. Une chaussée avec un enrobé vieillissant aura aussi tendance à voir apparaître plus de nids-de-poule et plus rapidement.

Alerte sur un danger qui concerne tous les usagers de la route

Les nids-de-poule sont particulièrement dangereux pour les 2-roues mais aussi pour l’ensemble des usagers de la route :

• Guidonnage ou perte de contrôle entraînant chutes et accidents pour les motos, vélos, trottinettes et autres nouvelles mobilités.

• Crevaisons, perte d’enjoliveur ou encore défaut de parallélisme pour les voitures.

D’ailleurs, les infrastructures sont identifiées comme un facteur contributif dans 30% des accidents mortels et le CNSR a recommandé au gouvernement de mettre rapidement en place des aménagements spécifiques pour protéger les usagers vulnérables (motards, scootéristes, cyclistes, trottinettistes…) selon les règles de l’art dictées par le CEREMA.

Qui sont la FFMC, Mutuelle des Motards et Moto Magazine ?

La Fédération Française des Motards en Colère (FFMC) regroupe 86 antennes départementales et plusieurs milliers de bénévoles. Depuis 1980, elle agit pour défendre la pratique du deux-roues motorisé autour de propositions et d’un projet basé sur la liberté, l’éducation, le respect et le partage.

Créée en 1983 par 40 000 membres fondateurs à l’appel de la FFMC, l’assurance Mutuelle des Motards est militant assureur et spécialiste de la protection des conducteurs de 2 et 3-roues motorisés. Développer la pratique du 2-roues à moteur et protéger ses sociétaires en concevant des produits d’assurance innovants sont les deux moteurs de la Mutuelle des Motards qui fête cette année ses 40 ans.

La première revue des éditions FFMC créée en 1983 a été lancée sous le titre : Le Pavé dans la Mare. Elle est alors réalisée par des militants de la Fédération française des motards en colère (FFMC). Elle devient Moto Magazine dans les années 1990, alors que sa diffusion s’élargit et que commence sa distribution en kiosque. Désormais, Les Editions de la FFMC publient Moto Magazine qui est le titre moto le plus diffusé de France (mensuel) et aussi des Hors séries et des numéros spéciaux.