Saint-Chely d'Apcher - A chaque trace de pas le printemps s'allonge : La Grande Garabagne

« A chaque trace de pas, le printemps s’allonge » est un concert mis en espace et mouvant. Une création pour effréner la jeunesse et tout le monde avec elle, lui donner des ailes et faire tant de pas passionnés, des pas de géant en chantant pour que le printemps s’allonge de tout son long.

Humblement, tous les jours, La Grande Garabagne s’interroge : comment « agir » par nos chants, nos danses, nos poèmes ?

Dans la filiation d’esprit des dernières réalisations sacrées de Métamorphoses, ensemble dont certains de ses membres sont issus, La Grande Garabagne ravive aujourd’hui le souffle profane. Les artistes relèvent un défi artistique inédit en fêtant les noces du Printans de Claude Le Jeune (1525?-1600) avec les Cinq Rechants qu’Olivier Messiaen (1908-1992) écrivit en leur hommage. Les pièces de Messiaen et de Lejeune se mêlent et s’éclairent par leur rapprochement. Au travers des siècles et rassemblées dans ce moment, elles se font écho les unes aux autres. Là, sonne un cri collectif cher à Messiaen, tout de suite après en réponse, deux voix seules commencent une chanson de la Renaissance puis revient le cri qui commence le Rechant I. Prenant possession des espaces librement et non seulement frontalement, les chanteurs évoluent au gré des lieux, en complicité avec le public. Ainsi, ils ouvrent les portes de l’imaginaire, emmènent le public dans leurs « danses » et donnent à entendre la puissance musicale et vocale de ces immenses pièces du répertoire vocal ancien et moderne.

« Interpréter ces répertoires plus contemporains et les donner à entendre et à voir dans la même physicalité que la musique plus ancienne, c’est offrir un mélange unique de poésie et d’écoute au monde. Célébrer ces noces, c’est permettre aux compositeurs, aux interprètes, et bientôt au public curieux, d’actualiser la mise à nue printanière de la mariée » s’enthousiasme la jeune cheffe, Juliette de Massy.

Lever de rideau avec les élèves de l'école primaire de Saint-Chély-d'Apcher avant le spectacle en prolongement de la résidence dans les écoles.

Dimanche 16 avril / St-chély-d'apcher / 17h / Le Quartz /

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées et Le Ciné-Théâtre de Saint-Chély-d’Apcher

