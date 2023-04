Hérault - Prise de fonction du nouveau directeur départemental des territoires et de la mer

Nommé par arrêté de la Première ministre et du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en date du 23 mars 2023, Fabrice Levassort prend ses fonctions de directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault ce lundi 3 avril 2023.

Il succède à Matthieu Grégory, DDTM de 2015 à 2022, aujourd’hui directeur adjoint de la DREAL Occitanie.

Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, passé par l’école nationale des ponts et chaussées, Fabrice Levassort a commencé sa carrière comme chargé de mission en environnement urbain et en planification à la direction régionale de l’environnement de Champagne-Ardenne. Il a ensuite été responsable du système d’information géographique de la direction départementale de l’équipement de l’Yonne, avant de rejoindre la DDE de l’Hérault en 2004 comme responsable du financement du logement.

De 2007 à 2014, il a été directeur des transports et des communications au conseil régional du Languedoc-Roussillon, avant de devenir adjoint de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France (2015-2019).

Depuis 2019, Fabrice Levassort était directeur régional adjoint de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur (DREAL PACA).