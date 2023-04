Gard - Les Nautiques 2023 de Port Camargue sous le signe de l'innovation !

Les Nautiques de Port-Camargue vont avoir lieu du 7 au 10 avril 2023

Avec cette année un nouvel espace « Art de vivre en marinas » au cœur du salon, les organisateurs veulent séduire le plus large public.

Ce qui n’est pas une nouveauté, c’est le dynamisme et l’esprit créatif des organisateurs des Nautiques de Port-Camargue qui proposent tous les ans des animations et thèmes nouveaux, capables d’attirer toujours plus de visiteurs dans cette grande fête de la Plaisance. Et le succès est là depuis 28 ans avec plus de 40 000 visiteurs durant les quatre jours du grand week-end de Pâques.

Pour cette 29e édition un espace « Art de vivre en marinas » proposera, au cœur du salon, une rencontre avec de nombreux professionnels pour conseiller et proposer divers services, afin d’optimiser ce plaisir de vivre dans un logement les pieds dans l’eau.

Ce qui a fait le succès du salon depuis tant d’années, c’est d’abord le nombre de bateaux exposés, plus de 400 à terre et à flot, 250 exposants représentants tous les secteurs d’activité du nautisme et de multiples innovations, démonstrations et conférences sur les thèmes les plus divers. Mais la réussite de ce salon qui fait référence dans le monde du nautisme n’est pas le fruit du hasard mais celui d’une collaboration étroite entre l’association des professionnels organisatrice de l’événement, les services du port et les partenaires institutionnels dont la mairie du Grau- du- Roi, la Région, la CCI de Nîmes, la communauté des communes « Terre de Camargue », et tous les fidèles partenaires privés.

Une prestigieuse vitrine et un atout économique Idéalement placé dans le calendrier à l’arrivée des beaux jours durant le week-end de Pâques, le salon qui marque l’ouverture de la saison touristique, est devenu une vitrine de choix pour la plaisance et un véritable atout économique pour la station du Grau-du-Roi Port-Camargue.

Ces milliers de visiteurs viennent de nombreuses régions de France et même de l’étranger pour arpenter les 1200m de pontons et les 20 000 m² d’exposition, à la recherche du bateau de leur rêve. Et le choix est immense durant ces quatre jours, du petit dériveur aux plus grands catamarans et yachts de croisière, de 4 à 25m.

De quelques milliers à plus d’un million d’euros chacun trouvera à coup sur son bonheur parmi les 400 unités neuves ou d’occasion exposées à terre et à flot.

Tous les ans de très nombreux bateaux exposés trouvent acquéreur durant le salon ou dans les jours qui suivent grâce aux divers contacts qui ont été pris. Il faut dire que tout est prévu pour faciliter les transactions avec la présence sur place d’experts maritimes, assureurs et organismes de crédit. Comme tous les ans de nombreuses animations et démonstrations seront proposées au public. Un espace nouvelles pratiques nautiques, animé par les divers clubs sportifs, fera découvrir tous les sports de glisse que l’on peut pratiquer sur notre littoral et notamment le paddle, kite-surf, canoë de mer, dériveur catamaran de sport et autres mais aussi l’initiation à la pêche au gros sur simulateur. Sur le podium de nombreux intervenants répondront aux questions de Thierry Lefranc pour nous faire partager leurs conseils de professionnels où nous raconter de belles histoires de navigation.

On y abordera les sujets les plus variés comme la sécurité en mer, la règlementation, la mécanique navale, la navigation par gros temps, le réglage des voiles, l’entretien des gréements et bien d’autres.

L‘occasion aussi pour les spécialistes de donner de bons conseils aux futurs acheteurs pour bien choisir leur bateau en fonction de leur budget et de leur programme de navigation. Mais venir aux Les Nautiques c’est aussi l’occasion de déguster de bonnes spécialités régionales dans un espace restauration très convivial. Rendez-vous donc à Port-Camargue, capitale de la Plaisance durant le week-end de Pâques.

Le salon sera ouvert tous les jours de 10h à 19h. Entrée, parking et navettes entièrement gratuits

Bienvenue dans l’espace « Art de vivre en marinas »

Le salon va innover cette année avec la création d’un espace « Art de vivre en marinas ».

Surfant sur la vague de l’engouement du public pour le nautisme depuis 2020, symbole de Liberté, les professionnels du nautisme du Grau- du- Roi Port-Camargue organisateurs, ont décidé d’ajouter un attrait supplémentaire à cette édition 2023. L’explosion des ventes de bateaux neufs et d’occasion depuis deux ans démontre qu’une nouvelle génération de plaisanciers découvre les joies de la Plaisance.

Les marinas de Port-Camargue connaissent le même attrait avec une nouvelle génération de propriétaires qui veulent profiter du bonheur d’habiter dans un logement les pieds dans l’eau avec leur bateau amarré devant la terrasse. Le salon, avec ses 45000 visiteurs, constitue de toute évidence une vitrine exceptionnelle pour promouvoir ce magnifique ensemble de marinas, le deuxième au monde après San Diego aux Etats-Unis. L’objectif de ce nouvel espace sera de présenter aux propriétaires et futurs propriétaires tous les professionnels qui peuvent les aider à optimiser l’agrément de leur cadre de vie.

De nombreuses entreprises seront donc présentes pour offrir leurs services et notamment :

Vente de bateaux adaptés aux tailles des marinas

Mobilier d’extérieur pour l’aménagement des terrasses

Décoration intérieure et mobilier d’intérieur

Linge de maison dans le style marin

Végétalisation extérieure et intérieure

Equipementiers de pontons

Prestataires de loisirs nautiques : UCPA Latitude 43 etc…

Ce nouvel espace sera situé dans le « Triangle du soleil » un lieu stratégique au cœur du salon à proximité du « Spinnaker, » un hôtel 4 étoiles de prestige en bord de quai qui accueillera notamment la soirée des exposants. Le public aura la possibilité de visiter les marinas à bord de la navette portuaire électrique

La filière nautique un secteur éco-responsable

Propulsion électrohydrogène, éco conception en polyester recyclé, les entreprises du secteur nautique rivalisent d’ingéniosité pour allier performance et durabilité ; Tabarly Riguidel ou Kersauson étaient des pionniers en matière d’innovation et puis sont arrivés les nouveaux composites allégeant les bateaux rendant les foils plus résistants.

Cette technologie des foils a libéré les trimarans géants de 40% de la résistance permettant aux géants des mers de la course au large de traverser l’Atlantique en moins d’une semaine. Aujourd’hui certaines pièces et coques de bateaux sont fabriquées en fibre de lin au lieu de la fibre de verre.

Une technologie de plus en plus développée dans le domaine de la plaisance et qui offre une exceptionnelle croissance du secteur. Dans le domaine du motonautisme les hors-bords électriques très design, légers et plus puissants ont donné une nouvelle impulsion au marché. On trouve même aujourd’hui en lieu et place de l’hélice une membrane ondulante qui agit comme une nageoire directement inspirée de ce que la nature fait de mieux. Curiosité aussi la gaffe enroulante aussi longue et résistante que la traditionnelle mais pas plus encombrante qu’un mug une fois enroulée. La France est le leader mondial en de nombreux domaines du nautisme et compte bien le rester grâce à une dynamique innovante plus forte que jamais en 2022.

La transition écologique est l’une des préoccupations majeures de la filière nautique Un certain nombre d’innovations seront présentées lors de cette 19e édition des Nautiques Sur notre photo ci-dessous, la vedette de 11m du chantier Salpa présentée au salon qui peut être proposée avec une motorisation hybride diesel et électrique.

Coup de projecteur sur le Néo 495 un voilier made in France pour la voile universelle

Partager la passion et permettre l’accès à la mer à tous est une évidence !

C’est tout naturellement qu’est née l’envie de créer un voilier pour tous, en intégrant l’idée du Design Universel. Le Neo495 est un voilier de 4,95 m de long, une sorte de petit cabriolet de la mer pour deux équipiers assis côte à côte, façon auto-école, qui de par sa conception est accessible à tous, tout en recherchant les qualités marines d’un authentique voilier de régate et de Match Racing.

Précurseur et innovant, le Néo495 instaure l’accès à la pratique de la voile sans limites physiques, sensorielles ou sociale autrement dit pour une pratique des sports nautiques à tous les publics. Le pupitre réuni toutes les commandes avec au centre la barre de type manche à balai. Les équipiers contrôlent toutes les commandes sans se déplacer C’est un voilier actuel qui permet aussi bien l’initiation, le loisir, la compétition, Match Racing et la pratique familiale de la voile. Ce voilier insubmersible et auto redressant répond aux exigences de la régate de haut niveau aux dernières normes européennes.

Le Néo495 est entièrement produit en France, offrant de la proximité, du dialogue service, et le contact direct avec le concepteur et constructeur, en participant à la construction de son voilier. Il fait la différence à l’International, sur l’évolution du Design pour tous ( Design for Inclusion) ces dernières années, en incluant l’accessibilité pour tous dès sa conception. Pour découvrir, apprendre et se perfectionner de manière simple et ludique. Avec le Néo 495 quel que soit votre niveau de connaissance où votre âge, vous accédez en toute simplicité au plus bel espace de liberté. Un effort particulier a été apporté pour faciliter l’embarquement des personnes en fauteuil et une reconnaissance tactile pour les personnes non voyantes. Après une étude approfondie de tous les aspects, ce quillard de sport a un design ergonomique, confortable, réunissant les qualités exigées pour la régate, la formation et l’initiation et le plaisir.

En 2024 année des jeux Olympiques et Paralympiques, l’Association internationale de classe Néo 495 organisera du 15 au 19 mai à Port-Camargue une opération de promotion de la voile ouverte à tous. Plusieurs régates et animations sont prévues à cette occasion. Ce singulier Néo 495 sera exposé durant Les Nautiques.

Quatre jours très animés

Un riche programme d’animations sera proposé durant le salon Conférences sur le podium : tout au long des quatre jours de nombreux intervenants, professionnels du nautisme ou navigateurs, viendront au micro de Thierry Lefranc pour donner leurs précieux conseils aux plaisanciers où raconter de belles aventures de mer. De quoi donner envie de larguer les amarres.

Démonstration de l’Hydrofoil bike : une des curiosités de ce salon 2023 sera à coup sûr cet étrange vélo des mers à hélice doté de foils. En quelques coups de pédales il va vous permettre de planer au-dessus des vagues. Une autre façon originale de se déplacer sur l’eau. Sensations assurées ! Découverte des nouveaux sports nautiques : les nouvelles pratiques de glisse seront présentées sur le salon et notamment les kayaks de mer et les derniers modèles de paddles.

Initiation à la pêche au gros : les visiteurs pourront tester leur adresse sur simulateur de pêche au gros sur les stands du Centre de pêche camarguais (CPC) et de l’Association des Pêcheurs Plaisanciers Gardois (APPSG). Une occasion aussi de découvrir les diverses activités et compétitions organisées par les clubs. Visite du canot de sauvetage de la SNSM : comme tous les ans les sauveteurs en mer seront présents sur le salon pour présenter aux visiteurs leurs différentes missions et les informer sur les dernières règlementations en vigueur. Ils les inviteront aussi à visiter le canot de sauvetage qui veille sur la sécurité de nos côtes. Percussion d’un radeau de survie : les représentants de la SNSM feront des démonstrations de percussion de radeaux de survie, une attraction qui attirent toujours la curiosité du public.

Des animations pour le jeune public : Créations d’histoires et lectures de contes par Djinny Vincent. Cette auteure de livres pour enfants dont le dernier ouvrage est spécifiquement consacré aux problèmes environnementaux de la plage de l’Espiguette animera des ateliers de 30 à 45 minutes à l’attention du jeune public des Nautiques les 8 et 10 avril. Création d’histoires à partir d’une peluche d’un objet du quotidien ou d’un thème choisi avec pour objectif de favoriser l’imagination des enfants de 6 à 12 ans. Des livres illustrés pour enfants : Elsa Schellhasse-Monteiro revient pour cette 29e édition avec ses deux derniers ouvrages illustrés réalisés en collaboration avec Claire-Lili Xavier.

Un périple entre Cévennes et Méditerranée au travers de deux histoires intitulées « Le voyage fantastique de Soizic » et « La bouteille en plastique ».Les dédicaces de Jean-françois Diné : cet ancien gendarme navigateur un fidèle des Nautiques viendra dédicacer ses livres racontant ses divers périples autour du monde en famille sur un voilier de dix mètres « Mon képi pour une océan » et « De l’Orénoque à l’Amazone » et nous parler de son nouveau livre « Diagonale » qui doit paraitre prochainement. Visite des marinas en navette électrique : au départ du quai d’honneur plusieurs fois par jour embarquement pour la visite du plus grand port de plaisance d’Europe et de ses magnifiques marinas.