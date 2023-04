Hérault - La Plateforme Humanitaire et de Solidarité s'est mobilisée pour la Turquie

SOLIDARITÉ SÉISME EN TURQUIE

La gravité du séisme qui a frappé la Turquie a malheureusement fait état d'un bilan humain extrêmement lourd, laissant désormais des populations réfugiées et déplacées sans abri, sans ressources et en rupture de soins.

Face à l'ampleur de ce désastre et fidèle à sa mission de post-urgence d'entraide et de solidarité internationale, la Plateforme Humanitaire et de Solidarité de l'Hérault s'est mobilisée au lendemain du séisme en accompagnant la communauté turque de Montpellier tout en s'associant à la solidarité de Montpellier Méditerranée Métropole et à la solidarité collective civile pour répondre aux conséquences de ce drame humanitaire et apporter son soutien au plus près des victimes et des populations sinistrées en Turquie.

Hier matin, la PHS 34 a poursuivi son engagement en chargeant près de 70 m3 de dons humanitaires, vêtements adultes enfants bébés, produits alimentaires, d'hygiène et de soins, matériels médicaux, équipements de couchage et de chauffage qui seront acheminés par voie de conteneur maritime à destination de la Ville de Mersin qui accueille aujourd'hui 400 000 personnes réfugiées et déplacées victimes du dernier séisme.

A ce stade, la Municipalité de Mersin s'attache à accompagner du mieux possible ces populations sinistrées en affectant directement aux bénéficiaires , grâce à l'aide humanitaire internationale , des équipements, des matériels et des produits de première nécessité afin de leur procurer des conditions de vie dignes et décentes et permettre à ces populations de se redresser et de se reconstruire.

La Plateforme Humanitaire et de Solidarité de l'Hérault est heureuse de contribuer à cette aide humanitaire internationale et de rester fidèle à sa mission et à ses engagements solidaires pour soutenir les populations en détresse.

Nous remercions chaleureusement la Ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole et leurs services logistiques, Monsieur Mickaël Delafosse, Maire et Président, Madame Clare Hart, Maire-adjointe et Vice-présidente pour leur indéfectible soutien, l'Association des Maires de l'Hérault, Monsieur Frédéric Roig, Président pour sa bienveillante confiance et inconditionnel soutien, le K9-34 GRASOC, Groupe de Recherches,d'Assistance et de Soutien d'Occitanie, Monsieur Jean-Claude Juste, Président pour son soutien logistique précieux, ainsi que l'ensemble des donateurs qui par leurs généreuses contributions ont participé à la réalisation et à la réussite de notre action.