Hérault - Le député Aurélien Lopez-Liguori a organisé les premières Assises de la Viticulture

Aurélien Lopez-Liguori, député de la 7e circonscription de l’Hérault, a organisé à Bessan, ce vendredi 31 mars 2023, les assises de la viticulture du territoire,

Il a choisi Bessan pour tenir ce rendez-vous, promis pendant sa campagne des législatives, à ses côtés Stéphanie Galzy, députée de la 5e circonscription de l’Hérault et plus de trente professionnels du métier, coopérateurs ou indépendants, étaient présents.

En effet, le parlementaire a souligné que la viticulture est un joyau précieux du patrimoine héraultais. Représentant 80 % de l’agriculture du département, ce secteur est selon lui menacé entre des règlementations contraignantes, les dérèglements climatiques, la succession des crises ou encore l’augmentation catastrophique des assurances-récoltes.

A ces assises, les coopératives et vignerons de la circonscription ont partagé et échangé pour identifier les combats à mener et les mesures à mettre en place pour apporter des réponses concrètes aux problématiques rencontrées par les professionnels.

Quels problèmes aujourd'hui ?

L’ensemble des personnes présentes ont salué l’organisation de ces assises de la viticulture pour mieux aborder les problèmes comme :

Taxes Trump : En 2020, la chaîne viticole française a enregistré une perte de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires due à la mise en place de cette taxe. (La taxe Trump, qui imposait 25% de droits de douane supplémentaires pour les importations américaines de vins français a été suspendue),

La crise sanitaire du Covid,

Les aléas climatiques,

L’augmentation des charges et surtout la déconsommation (Éviter qu’il y est des campagnes qui continu à accroître la déconsommation de vin, qui cible autant le vin que les alcools fort sans discernement.)

La transposition de règles toujours plus lourdes, sur l’environnement, sur la production etc… Le tout favorise aujourd’hui l’importation qui ne dispose pas d’autant de règles de production.

Restructuration des vignobles (Bio, HVE) afin de gagner des parts de marché en France mais aussi à l’export, le tout pour donner des perspectives aux viticulteurs.

Les réactions

Aurélien Lopez-Liguori, Député de la 7ème circonscription de l’Hérault est revenu sur cet évènement au micro de l’Agathois, ainsi que Stéphanie Galzy, Député de la 5ème circonscription de l’Hérault et Jérôme Despey, Président de la Chambre d’Agriculture de l’Hérault.

Rappelons aussi que les deux députés font partis du Groupe d'études vigne, vin et œnologie à l’assemblée Nationale.