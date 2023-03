Sète - Rendez-vous aux Journées ateliers portes ouvertes (JAPO), les 15 et 16 avril prochains

Rendez-vous aux Journées ateliers portes ouvertes (JAPO), les 15 et 16 avril prochains

Comme chaque année, la Ville organise les Journées ateliers portes ouvertes (JAPO), les 15 et 16 avril prochains, de 10 h à 18 h, dans le cadre des journées des ateliers d'artistes d'Occitanie. L’occasion pour les férus d’art ou bien les simples curieux de pousser les portes des ateliers d’artistes, lieux rarement accessibles au public.

Pour cette édition, soixante artistes répartis dans soixante lieux différents accueilleront les visiteurs tout au long de la journée. Céramique, peinture, gravure, sculpture, photo ou encore mosaïque, pénétrer dans les ateliers reste l’occasion rêvée de découvrir le travail d’artistes ayant fait de Sète leur territoire de création. Il est à noter que les ateliers d’artistes sont mis à disposition par la Ville de Sète.

Pour mieux se repérer et arpenter la ville, un plan est à la disposition du public, ainsi qu’un point info qui sera installé sur le parvis des halles, de 10 h à 14 h, lors de ces deux journées. Le plan est aussi lisible via un QR code qui, après avoir été scanné, affichera ce dernier sur les téléphones portables et permettra de bien s’orienter.

Pour toutes informations complémentaires, contactez l’Office du tourisme au 04 99 04 76 00 et sur www.tourisme-sete.com.