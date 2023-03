Perpignan - Piétonisation de la rue Jean Payra à Perpignan

Objectifs de l’aménagement

Axe linéaire pénétrant en cœur de Ville, la rue Jean Payra nécessitait une valorisation par un aménagement urbain qualitatif.

La particularité de cette rue étroite absorbant la majorité des flux piétons entre le Nord et le centre-ville, l’inconfort des espaces réservés aux piétons et cycles, la présence de nuisances sonores routières significatives, plaident en faveur d’un aménagement pacifié en termes de circulation automobile, apaisé pour les mobilités douces et durables en termes de confort de vie pour les riverains et les commerçants.

Le projet consistait à rendre la rue Jean Payra piétonne avec un couloir bus à sens unique, une piste cycle à double sens, en basculant la circulation à double sens sur le quai François Batllo.

La revalorisation de la rue offrant plus de confort aux déambulations piétonnes et l’apaisement de la circulation, plaident aussi en faveur d’une mutation des commerces en pied d’immeuble, synonyme de dynamisme commercial.

Périmètre global des travaux

Pour rappel, la requalification de la rue Jean Payra s’inscrit à la suite d’un aménagement global intégrant le quai F. Batllo, son débouché sur le carrefour Larminat, la place de la Résistance, ainsi que les amorces des avenues du Général Leclerc et Georges Clémenceau.

Caractéristiques principales de l’aménagement

Mise aux normes des trottoirs,

Réalisation d’un couloir bus en site propre dans la continuité du pont Joffre

Création d’une voie cyclable bidirectionnelle assurant la liaison quai Vauban PontJoffre

Reprise de l’ensemble des revêtements au sol: chaussée, et trottoir à partir de pierrenaturelle

Création d’une nouvelle rampe d’accès au parking Notre Dame

Réaménagement de la traverse de la Basse



Calendrier de réalisation :

Début des travaux le 9 janvier 2023

Fin des travaux et mise en service du couloir bus le 31 mars 2023 avec 1,5 mois d’avance

Coût :

Travaux réalisés en 2022 : Quai François Batllo/ carrefour Larminat/ rue des Variétés : 1 200 000 € TTC

Place de la Résistance : 454 000 € TTC

Travaux réalisés en 2023 :

Rue Jean Payra : 620 000 € TTC