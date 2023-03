Castelnau-le-Lez - Remise d'un trophée « Prêt vert » par la Banque Postale à la Ville de Castelnau-le-Lez

Remise d’un trophée « Prêt vert » par la Banque Postale à la Ville de Castelnau-le-Lez, pour son projet de construction du groupe scolaire Jacques Chirac, construction vertueuse et respectueuse de l’environnement

Acteur engagé auprès des territoires et premier partenaire bancaire des collectivités locales depuis 2015, La Banque Postale prend part au financement de la construction du groupe scolaire Jacques Chirac (budget : 14 M€ HT) par le biais d'un prêt vert d’un montant de 4 millions d’euros.

Solution de financement accessible aux collectivités de toute taille et sur tout le territoire, le prêt vert permet d’accompagner la Ville de Castelnau-le-Lez dans son projet de transition écologique.

Cette remise de trophées s’est déroulée ce mercredi 29 mars, sur le chantier du Groupe Scolaire jacques Chirac, en présence de Frédérique Lafforgue, Maire de Castelnau-le-Lez, et Olivier Touchet, Directeur territorial sur le secteur public & économie sociale Méditerranée à La Banque Postale.

Une construction vertueuse et respectueuse de l’environnement

La construction du groupe scolaire Jacques Chirac s’inscrit dans une démarche globale de qualité environnementale avec des matériaux locaux, biosourcés et performants. Ce site fonctionnera principalement grâce aux énergies renouvelables telles que le solaire photovoltaïque et la géothermie.

Le procédé géothermique retenu est la géothermie sur sondes qui, contrairement à la géothermie sur nappe n’extrait pas d’eau des nappes phréatiques. La vingtaine de sondes d’une profondeur de 100m permettra d’utiliser le sol comme échangeur thermique en récupérant la chaleur ou la fraîcheur de ce dernier selon la saison. Ceci augmentera le rendement de la pompe à chaleur, qui fonctionnera avec un régime basse température afin d’alimenter un plancher chauffant réversible, proche des températures du sol.

Enfin, le dispositif de panneaux photovoltaïques présents sur la toiture du gymnase abaissera la consommation électrique de la pompe à chaleur et des autres équipements du site qui fonctionnent principalement en journée.

Les prêts verts, pour une finance plus responsable

Les projets des collectivités locales éligibles aux prêts verts concernent les investissements dans des projets de mobilité propre, d’eau et d’assainissement, de valorisation des déchets, de construction et de rénovation énergétique des bâtiments publics et de production d’énergie renouvelable. Il s’agit d’un financement vertueux où l’objectif du projet doit être partie intégrante d’une liste d’actions définies en faveur de la transition énergétique, dont l’impact est mesurable et suivi au cours du prêt. Cela permet à des collectivités, dont les montants d’investissements ne permettent pas d’accéder directement au marché des obligations vertes, d’opter pour une démarche de financement vert en cohérence avec le projet initié

La Banque Postale, un acteur de la transition juste

Premier prêteur bancaire des collectivités locales depuis 2015 avec 25% de parts de marché en 2020, La Banque Postale a déjà financé depuis 2019 plus de 250 projets aux collectivités locales et bailleurs sociaux pour un montant de plus d’1,1 Milliard d’euros de prêts verts. La Banque Postale joue un rôle clé dans la transition écologique des territoires en démocratisant son offre de prêts verts, accessibles aux plus petites des collectivités comme aux grandes agglomérations, avec une offre de financement vert accessible à partir de 500 000€.

Légende visuel ci-dessous : « De gauche à droite : Vincent Niclas Directeur territorial adjoint sur le secteur public & économie sociale Méditerranée à La Banque Postale, Frédérique Lafforgue, Maire de Castelnau-le-Lez, Olivier Touchet, Directeur territorial sur le secteur public & économie sociale Méditerranée à La Banque Postale et Thierry Dewintre, Adjoint aux finances »