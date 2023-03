Perpignan - Perpignan Méditerranée Métropole signe un nouveau contrat de concession avec GRDF

Perpignan Méditerranée Métropole signe un nouveau contrat de concession avec GRDF en faveur de la transition énergétique.

C’est à l’occasion du salon des Maires, des élus locaux et des décideurs publics des Pyrénées Orientales que Robert Vila, Président de Perpignan Méditerranée Métropole et Claude Bompard, Directeur Territorial GRDF pour l’Aude et les Pyrénées Orientales, ont souhaité valoriser le nouveau contrat de concession métropolitain qui lie la collectivité et le distributeur sur les 24 communes desservies par le réseau de gaz, pour une durée de 20 ans.

Une relation durable, en faveur de la transition énergétique du territoire

Perpignan Méditerranée Métropole délègue ainsi à GRDF l’entretien et la modernisation du réseau de distribution de gaz, pour garantir un haut niveau de sécurité et de qualité de service au travers d’engagements sur un schéma directeur des investissements, et de nouveaux indicateurs de performance. Mais l’accent est également mis sur la transition énergétique afin d’apporter une réponse concrète aux enjeux et objectifs d’atteinte de la neutralité carbone.

GRDF accompagne ainsi la collectivité dans ses projets d’aménagement et de décarbonation du territoire en raccordant des sites de production de gaz verts ou de nouveaux clients, en mettant à disposition ses experts en rénovation énergétique, mobilité durable au BioGNV, et sur toutes les nouvelles solutions performantes pour les usages ou la production de gaz.

Perpignan Méditerranée Métropole, territoire leader du développement du gaz vert

Conscient des atouts que représente le réseau de distribution de gaz pour la transition énergétique grâce à l’essor du gaz vert, Perpignan Méditerranée Métropole a su impulser une forte dynamique de croissance du biométhane et dispose déjà d’une capacité de production de plus de 10 % de gaz renouvelable grâce à la station d’épuration de Perpignan et au site de méthanisation BioRoussillon. Cette capacité de production pourra se développer à l’avenir.

Le gaz vert, énergie renouvelable, locale, stockable et non-intermittente, est incontournable pour la réussite de la transition écologique des territoires. Les gaz renouvelables pourraient en effet permettre de couvrir 20% des consommations de gaz en 2030, et 100% en 2050.