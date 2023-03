Sérignan - Prison pour des coups de couteau au visage à Serignan !

30 mois de prison pour des coups de couteau au visage à Serignan, le 29 mars 2023.

Le 29 mars 2023, le tribunal correctionnel de Béziers a condamné un homme de 34 ans et résidant à Martigues (13), à 30 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, outre les interdictions de séjourner dans l’Hérault et de détenir une arme pendant 5 ans, pour des faits de vol avec violences (3 jours d'incapacité totale de travail).

Le 26 mars 2023, il avait accompagné à Serignan (34) un ami de ses parent âgé de 61 ans pour l'aider à déménager, mais à l'issue d'une journée d’alcoolisation massive des deux protagonistes, il avait souhaité rentrer à Martigues malgré son état d’ébriété en prenant le véhicule de la victime.

Celle-ci avait alors tenté de l’en empêcher et une bagarre se déclenchait au cours de laquelle le mis en cause assénait plusieurs coups de couteau au niveau du visage et du cou de la victime. Il prenait ensuite la fuite au volant du véhicule mais en perdait le contrôle vers 23 heures sur une route du Gard (30) où il était interpellé et placé en garde à vue par les gendarmes locaux.

Il était récupéré par la brigade des recherches de la compagnie de gendarmerie Béziers qui le plaçait en garde à vue, au cours de laquelle il affirmait avoir agi en légitime défense. Il était ensuite déféré devant le parquet de Béziers qui ordonnait son jugement en comparution immédiate.

Son casier judiciaire portait trace de trois condamnations entre 2011 et 2015 portant seulement sur des infractions routières.