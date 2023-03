Mende - Des travaux dans le quartier de Berlière pour améliorer la sécurité.

Des travaux sont actuellement en cours au rond-point du pont de Berlière, à l’embranchement de la rue de l’Espérance.



L´objectif est de sécuriser les circulations piétonnes et de revoir le stationnement des véhicules.

La maison de l’ancien évêché, qui était propriété de la commune depuis quelques années, a été vendue à un propriétaire du quartier qui va la restaurer dans les tout prochains mois pour en faire des logements.

Environ 10 mètres de la maison (la partie du bas, côté carrefour) vont être démolis pour laisser place à un large trottoir et sécuriser ainsi les cheminements piétons au droit du rond-point. Une dizaine de places de parkings vont être aussi créées côté droit au départ de l’avenue Georges Clémenceau. Ainsi la sécurité du carrefour et la fluidité du trafic seront nettement améliorés.



Dans le prolongement, seront réalisés l´enfouissement des réseaux secs de la rue de l´Espérance ainsi que la reprise des trottoirs et des chaussées de cette rue.

Dans le courant du mois d’avril, les travaux de démolitions débuteront, ce qui impactera la circulation au droit de la rue de l’ Espérance. Une information plus précise vous sera communiquée à cet effet.