Cahors - Les vins de Cahors seront mis en valeur dans toute la France

Pour la 4eme année consécutive, les vins de l’AOP Cahors seront mis à l’honneur dans plus de 300 caves en France grâce à l’opération « Cahors, Révélations Malbec » qui se tiendra du mardi 28 mars au dimanche 9 avril 2023.

Cahors, Révélations Malbec : un rendez-vous annuel pour l' AOP et ses cavistes

L’édition 2022 avait déjà rencontré un franc succès auprès des 262 caves participantes avec 16 225 cols vendus pendant toute la période de l’opération, 402 dégustations organisées et près de 1000 vins présentés. L’édition 2023 s’annonce également réussie avec une augmentation de cavistes participants (près de 300) réparties dans toute la France. Chaque caviste recevra un kit PLV pour animer son point de vente ainsi qu’un kit digital en cohérence avec la communication mise en place par l’appellation sur les réseaux sociaux

« Depuis son lancement, l’opération Cahors, Révélations Malbec! attire toujours plus de professionnels, avec un nombre croissant de cavistes participants (+26% entre 2020 et 2022) mais aussi les amateurs de vin, toujours plus nombreux à plébisciter ce rendez-vous annuel leur permettant de (re)découvrir l’étendue des styles de vins de l’appellation » confie Armand de Gérard - directeur marketing de l’interprofession.

Un déjeuner sur l’herbe

Ce millésime 2023 est une invitation à célébrer l’arrivée des beaux-jours avec le retour du soleil, de la douceur printanière, la nature qui sort de son sommeil, les premiers piqueniques de l’année... Les vins de Cahors, aériens, fruités sont l'accord parfait pour un déjeuner sur l'herbe.

Un jeu concours à destination du grand public

Durant l’opération, des quiz pédagogiques et ludiques seront proposés au grand public sur les réseaux sociaux de l’appellation, avec à la clé, un week-end œnologique au cœur du vignoble cadurcien à gagner ainsi que des coffrets « découverte »