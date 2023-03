Béziers - Accident et circulation sous l'emprise d'alcool et sans permis : 3 ans de prison !

3 ans d'emprisonnement et mandat de dépôt pour un accident de la circulation sous l'emprise de l'alcool et sans permis le 4 décembre 2021 à Béziers

Ce lundi 27 mars 2023, le tribunal correctionnel de Béziers a condamné un homme âgé de 27 ans à 3 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis probatoire l'obligeant à travailler, se soigner, indemniser la victime et suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour des faits de blessures involontaires par conducteur sous l’empire d’un état alcoolique (1,06 g par litre d'alcool dans le sang) et conduite sans permis.

L’accident était survenu à l'aube du 4 décembre 2021 à Béziers, sur la RD 19 en direction de Lignan-sur-Orb, au retour d'une soirée entre amis. Le véhicule conduit par le mis en cause avait violemment percuté un platane avant de s’immobiliser en travers de la chaussée et d’être heurté par un autre véhicule. Le passager, propriétaire du véhicule, avait été héliporté au CHU de Montpellier avec un pronostic vital engagé. À ce jour, il souffre toujours de graves séquelles neurologiques.

Le mis en cause avait expliqué, dans un premier temps, qu’il était passager du véhicule et qu’il avait extirpé son ami gravement blessé de l’habitacle. Toutefois, les analyses ADN et l’expertise accidentologie avaient permis de l’identifier comme étant le conducteur.

Arrivé libre à l’audience, il a été immédiatement incarcéré, le tribunal ayant prononcé un mandat de dépôt à son encontre. Il affirmait n'avoir plus de souvenir de l'accident.

Il avait déjà été condamné à 6 reprises entre 2013 et 2018, notamment pour des faits de conduite sans permis et de conduite sans assurance.