Perpignan - La Clinique Saint-Pierre se mobilise pour sensibiliser au dépistage du cancer colorectal

Dans le cadre de Mars Bleu, mois de sensibilisation dédié au dépistage et à la recherche autour du cancer colorectal. La clinique Saint-Pierre un établissement ELSAN se mobilise afin de sensibiliser au dépistage du 2ᵉ cancer le plus meurtrier en France.

À cette occasion, les équipes de la clinique Saint-Pierre s’engagent dans le but d'informer sur l’importance du dépistage et proposeront ce lundi 27 mars de 11h à 16h :

· DES STANDS D’INFORMATION AVEC DIFFÉRENTS PARTENAIRES : Mise à disposition de documents et informations sur le dépistage et la prise en charge du cancer du côlon, avant, pendant et après. Des conseils pour mieux vivre sa stomie.

· Remise de tests et démonstration sur le kit de dépistage du cancer colorectal.

· Accompagnement des assurés sur la prise en main de leur compte Ameli.

· L’importance de l’alimentation, conseils diététiques. Quelle ressource linguistique pour les patients anglophones ?...

· DES ATELIERS DÉGUSTATION

· DES ATELIERS « J’APPRENDS EN M’AMUSANT » : Testez vos connaissances en répondant aux quizz et/ou en participant aux jeux sur les stands et recevez un LOT ! 100% GAGNANT.

· Entrez dans un côlon gonflable et inspectez les parois pour visualiser les divers stades de la maladie.

· Des séances de sophrologie à destination des patients de chirurgie digestive.

· Des soins de socio-esthétique pour les patients de chimiothérapie.

Des facteurs de risque et une identification difficile sans dépistage régulier :

Le cancer colorectal est un cancer qui se développe au détriment des cellules de la muqueuse de la paroi interne du colon ou du rectum. Il existe plusieurs facteurs de risque au développement de ce cancer. On retrouve l’âge : les personnes âgées de plus de 50 ans sont davantage concernées. L’âge moyen de survenue de la pathologie est de 70 ans.

Les antécédents familiaux peuvent déterminer le risque de cancer colorectal : un individu présente deux fois plus de risque d’en souffrir lorsqu’un membre affilié au premier degré en a été victime. Certaines pathologies ou habitudes de vie peuvent contribuer à la survenue du cancer colorectal, telle que le diabète ou les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin. La consommation excessive de viande rouge ou d’aliments riches en graisses animales pourrait aussi jouer un rôle dans l’apparition de la maladie.

Enfin, les cas de surpoids, de consommation de tabac et d’alcool et le manque d’activité physique régulière augmenteraient le risque de cancer colorectal.

Si les facteurs de risque sont multiples, les symptômes en début de maladie peuvent être imperceptibles. Cette dernière se caractérise d’ailleurs par une évolution lente et discrète. C’est bien là que réside l’intérêt des actions de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. Il est recommandé aux personnes de 50 à 74 ans et doit être effectué tous les deux ans afin d’en assurer l’efficacité.