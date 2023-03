Pamiers - Ionity inaugure sa première station de recharge dans l'Ariège à Pamiers

IONITY, le leader de la recharge ultra-rapide sur autoroute, annonce l’ouverture de sa 121ème station de recharge rapide pour la France, à proximité de Pamiers, la première de ce type dans le département.

Présent dans 24 pays en Europe, le réseau IONITY poursuit son développement en France avec l’ouverture de sa 121ème station. Implantée sur le parking du Super U de Verniolle, à l’issue immédiate de l’A66, cette nouvelle station peut accueillir jusqu’à 7 véhicules électriques simultanément.

Première station ultra-rapide ouverte à tous les véhicules électriques dans l’Ariège

Avec cette nouvelle implantation à Pamiers, IONITY confirme son ambition de rendre les trajets longues distances en véhicules électriques possibles. La station dispose de 6 bornes ultra rapides allant jusqu’à 350 kW qui permettent aux véhicules électriques de recharger jusqu’à 300 km d’autonomie en 20 minutes et de 1 borne de type “universelle” équipée de prises tri-standard allant jusqu’à 50 kW.

“Nous sommes fiers de l’ouverture de cette station à Pamiers qui contribue non seulement à renforcer notre maillage mais qui permet surtout de faciliter plus localement l’écomobilité électrique grâce à une recharge ultra rapide. La couverture de l’agglomération de Pamiers et de la route vers l’Espagne était attendue par les utilisateurs de véhicules électriques et nous sommes heureux de pouvoir y répondre avec cette nouvelle station” précise Brieuc de Tonquédec, country manager France IONITY.

“Cette station fait partie de notre stratégie pour désenclaver l'accès des Pyrénées aux véhicules électriques. En effet, IONITY est en train de construire des stations similaires à Gourdan Polignan (31) en France ainsi qu'au Tunel del Cadi (25) et à Sallent (08) en Espagne."

Une ambition de 80 nouvelles stations en France

IONITY a annoncé ses projets d’accélération de la croissance de son réseau de stations de recharge et sa volonté d’implanter 80 nouvelles stations en France et en doublant le nombre de bornes disponibles sur l’ensemble du territoire hexagonal d’ici 2025. Au niveau européen, IONITY ambitionne d’atteindre les 7 000 bornes de recharge ultra-rapides. Le consortium souhaite ainsi soutenir l’adoption et le développement de la mobilité électrique pour une conduite neutre et sans émission grâce à un approvisionnement 100% renouvelable, pour un transport électrique sans émission et neutre en carbone.

Informations pratiques