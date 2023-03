Montpellier - OVELIA inaugure sa nouvelle résidence : Les balcons de Montcalm.

OVELIA, spécialiste de la conception et de l’exploitation de résidences services seniors, renforce sa présence dans le sud- est de la France avec l’inauguration en mars 2023 de sa première résidence à Montpellier, Les Balcons de Montcalm. Grâce à son cadre paisible et à sa proximité avec les commerces, cette nouvelle résidence offre un cadre de vie adapté aux attentes et aux besoins des seniors retraités depuis son ouverture en novembre 2022.



UN ENVIRONNEMENT PRIVILÉGIÉ POUR VIVRE UNE RETRAITE SEREINE

A deux pas du parc Montcalm, véritable poumon vert de la ville, la résidence OVELIA « Les Balcons de Montcalm » propose 129 appartements fonctionnels et meublés du studio au 3 pièces. Chaque logement se compose d’une cuisine et d’une salle de bains équipées ainsi que d’un dispositif d’appel d’urgence pour une sécurité optimale. A l’extérieur, un patio paysager permet aux résidents de profiter du climat méditerranéen.

Afin de favoriser le bien-être et l’autonomie des seniors, la résidence dispose également d’un salon d’animations avec bibliothèque et coin cheminée, d’une piscine intérieure chauffée, d’un espace fitness et d’un salon de coiffure et d’esthétique.

Lieu d’échange et de rencontre, le restaurant au rez-de-chaussée accueille les résidents autour de plats équilibrés et savoureux, élaborés sur place à partir de produits frais. Un espace privatif leur permet également d’accueillir famille et amis lors de moments conviviaux.

UNE OFFRE DE SERVICES ET UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉS À CHAQUE RÉSIDENT

Afin de faciliter la vie quotidienne des résidents, de multiples services leur sont proposés : un accueil ouvert 7 jours/7, une assistance administrative et des animations variées et accessibles gratuitement. D’autres prestations sont aussi disponibles à la carte telles que le portage des repas, les services d’une coiffeuse et d’une esthéticienne ou l’entretien du domicile.

En parallèle, l’équipe de la résidence œuvre au quotidien pour le bien-être des résidents et assure un accompagnement bienveillant et personnalisé. Objectif : offrir un cadre de vie paisible, convivial et sécurisé.