Gard - L'Achat de carburant limité à 30 litres jusqu'à jeudi inclus !

Dans le Gard et en Vaucluse, la distribution du carburant est réglementée sur décision préfectorale.

Voici les détails à avoir en tête avant d’aller faire le plein.

Conséquence du blocage des raffineries et des dépôts pétroliers, liés aux mouvements sociaux, les stations-services sont de plus en plus nombreuses à être à sec partout en France. Comme le fait apparaître le site Pénurie Mon Essence, les départements du sud sont particulièrement concernées avec plusieurs centaines de stations partiellement ou totalement impactées entre l’Ouest de la région Sud et l’Est de l’Occitanie.

Afin de permettre aux automobilistes de se ravitailler, et éviter des phénomènes d’achats préventifs, la vente et l’achat de carburants dans le Gard et le Vaucluse sont réglementés, sur décisions préfectorales.

Dand le Gard

Dans le Gard, jusqu’à jeudi soir minuit, l’achat de carburant est également limité à 30 litres pour la grande majorité des automobilistes.

La limitation est fixée à 120 litres pour les véhicules entre 3,5 tonnes et 12 tonnes de PTAC et 200 litres pour les véhicules de plus de 12 tonnes.

Ici aussi, des stations-services sont tenues de mettre à disposition du carburant pour les services prioritaires.

Notez enfin, que dans les deux départements, l’achat de carburant dans des récipients transportables manuellement (type Jerrican) est également interdit.