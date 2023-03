Perpignan - L'aire de jeux du square Bir Hakeim ouverte au public

L’aire de jeux du square Bir Hakeim est à nouveau ouverte au public après cinq mois de travaux de rénovation et de modernisation.

En effet, après les travaux de reconquête et de transformation du square Bir Hakeim, l’aire de jeux qui se trouve au cœur de cet espace de nature, a été entièrement réhabilitée.

Victime de son succès, cette dernière présentait des signes d’usure très prononcés. Afin de préserver la sécurité de tous, offrir un cadre agréable et rendre accessible les différentes structures aux enfants à mobilité réduite, un programme de travaux a été mis en place.

Aujourd’hui, c’est une aire plus grande, avec une nouvelle structure de jeux, un sol souple adapté aux différentes hauteurs de chute, qui accueille petits et grands.

Les jeux ont fait peau neuve apportant plus de confort et de sécurité. Le gazon synthétique et le sol souple recouvrent désormais le sol.

La surface totale d’environ 3 000 m² est rendu aux usagers. Ces derniers pourront s’amuser en toute sécurité dans cet espace agrandi et inclusif, entièrement sécurisé et clôturé.

Plusieurs zones ont été créées avec des jeux adaptés et distincts pour chaque tranche d’âge (enfants de 3 à 12 ans). Sans oublier la pièce maîtresse de cette nouvelle structure

inspirée du Castillet, qui occupe une place prépondérante et qui ravit nos jeunes perpignanais.

Nos chers bambins pourront s’approprier ce nouvel espace de jeux, et découvriront une nouveauté à Perpignan des jeux en 3D. Des motifs marelle et coccinelle,

viennent habiller le gazon vert plus vrai que nature, le tout est complété par des balançoires, bloc d’escalade, tourniquet…etc. Trois corbeilles à papiers contribuent

à maintenir les lieux propres et le repositionnement des bancs complète l’aménagement. Parallèlement, l’ensemble des arbres existants a été conservé.

Le top départ est donné à tous les enfants pour profiter de ce nouvel espace de jeux.

Horaires d’ouverture :

En été : 8 h 00 / 20 h 30h

En hiver : 8 h 00 / 17 h 30

Coût de l’aménagement 770 000 € TTC (Etat : subvention de 495 856 €).