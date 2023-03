Saint Cyprien - L'Île de la Lagune présente sa nouvelle offre d'hébergements 5 étoiles

Le Relais & Châteaux du groupe hôtelier Roussillhotel, niché au coeur de la lagune de Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales, dévoile en ce début d’année une toute nouvelle offre d’hébergements au confort 5 étoiles. Suites d’exception, villas indépendantes avec vue sur jardin ou sur la lagune, L’Île de la Lagune enrichit son offre pour proposer à sa clientèle de nouvelles expériences empreintes d’une certaine idée de l’art de vivre en méditerranée. Qu’il s’agisse d’un séjour thalasso en couple sous le signe de la détente ou d’une escapade découverte en famille, cette nouvelle offre d’hébergements répond en tous points aux nouvelles attentes d’une clientèle toujours plus à l’affût des dernières tendances hôtelières : convivialité, partage, expériences et goût du détail.



« Depuis sa création, il y a plus de 30 ans, notre établissement 5* L’Île de la Lagune n’a eu de cesse d’évoluer et de s’adapter aux nouvelles attentes de notre clientèle. Conçu dès l’origine comme une grande maison de vacances accueillante et raffinée, nous avons à coeur de préserver cet état d’esprit méditerranéen tourné vers l’autre et son bien-être. Aussi, avec cette nouvelle offre d’hébergements qui vient compléter les suites et les chambres de la maison historique, nous souhaitons proposer de nouveaux modes de séjours à notre clientèle. Ainsi une famille jusqu’à 8 personnes pourra passer des vacances en bord de mer dans l’une de nos villas indépendantes tout en profitant des services 5* de l’hôtel. Ces nouvelles propositions s’inscrivent dans un marché de l’hôtellerie de luxe en perpétuelle évolution et nous sommes très fiers d’y prendre part. Bienvenue chez vous ! » explique Xavier Lormand, Président du groupe Roussillhotel.

Situées aux abords directs de la maison historique, au coeur d’une île privée, les nouveaux hébergements de charme disposent de tout le confort : cuisine ou kitchenette équipées, séjour ouvrant sur la lagune ou sur un jardin paysager, chambres avec balcon ou terrasse… on s’y sent comme chez soi, les services de l’hôtel 5* en plus ! Décorés avec goût par Alicia Lormand, les villas et les suites nous plongent dans une ambiance méditerranéenne : bois flotté, fibres de palmiers, mobilier design en bois brut, blancheur immaculées des murs rehaussée de touches d’ocre ou de terracotta, niches et étagères accueillant objets artisanaux du pourtour méditerranéen, lin et autres matières naturelles…la décoration des lieux est chaleureuse et inspirante.

Les villas indépendantes, être ailleurs comme chez soi :

La Cabane du Pêcheur

La « cabane du pêcheur » est une charmante maisonnette face à l’hôtel. Très confortable, très bien équipée, elle assure une indépendance totale pour un séjour familial ou entre amis. Avec deux chambres à coucher, un salon (avec canapé convertible) et une kitchenette, cette « cabane » est parfaite pour tous ceux qui ont prévu de profiter de l’île et de cette sensation enivrante d’un ailleurs de verdure, d’eau et de ciel bleu, reposant et régénérant. Et rien n’empêche de profiter de tous les services proposés par l’hôtel : restaurant, thalasso-spa, services VIP…

La Casita de la Playa

Dans le jardin, il suffit de suivre le petit chemin vers la plage privée. Ou passer par l’allée ombragée sur le côté de l’hôtel. Là, au bord de la lagune, entourée de verdure, se niche la Casita de la Playa. Cette « petite maison de la plage » accueille les familles ou les groupes d’amis pour des séjours uniques, les pieds dans le sable. Avec ses 3 chambres, sa cuisine équipée et sa grande terrasse, cette villa permet de profiter de l’île différemment, en toute liberté. Les grandes baies vitrées donnent directement sur la lagune, le ponton et les bateaux amarrés… Une ambiance authentiquement Sud, authentiquement méditerranéenne.

La Villa de la Presqu’île

À quelques pas du petit pont de bois, la Villa de la Presqu’île est une maison méditerranéenne où il fait bon passer du temps en famille ou entre amis, avant de partir pour passer l’aprèsmidi à la plage (à cinq minutes) ou explorer le département et ses richesses patrimoniales (vignobles,

bâtis, nature et paysage, lieux culturels, événements…). La maison, décorée avec goût, dispose de 3 chambres (jusqu’à 6 personnes).

Les pavillons de la Presqu'île avec terrasse et jacuzzi privé :

Attenants à la grande maison de l’île, conçus comme des pavillons d’amis, ils accueillent les invités souhaitant une expérience de séjour intime et indépendante. Ces maisons d’un étage, élégantes et coquettes, aux tuiles rouges et aux façades blanches typiquement méditerranéennes, rassemblent deux suites (de 2 à 4 personnes) pour des vacances découverte en toute autonomie. Décorés avec élégance, les pavillons mêlent les matières et les tonalités naturelles (bois, osier, toiles…) pour créer une ambiance naturelle et sophistiquée.

Les Terrasses de la Presquîle

Ces appartements très spacieux (45 m2) et lumineux, situés au premier étage, offrent une vue exceptionnelle sur la ligne des Pyrénées et les

bateaux à quais non loin de là. Sur le toit terrasse, le jacuzzi offre le plaisir de la détente en plein air, des moments délicieux sous le ciel bleu ou… étoilé.

Les Jardins de la Presqu’île

Les suites en rez-de-chaussée accueillent les couples dans l’intimité d’un deux pièces s’ouvrant sur grand jardin paysager. Dans ce nid de verdure, siroter un verre au soleil couchant, faire quelques exercices dans la fraîcheur de l’aube ou simplement profiter du calme apaisant, se transforme en instant privilégié. Le jacuzzi privé extérieur offre une parenthèse bienêtre particulièrement agréable dans cet environnement verdoyant, paisible et serein.

Le pavillon Newport

Les 5 nouvelles suites du pavillon Newport, toutes de plain-pied, bordent la lagune et offrent un espace de vie associant confort et l’élégance raffinée. Chacune s’ouvre sur une terrasse et un jardin privé. Ce petit théâtre de verdure donne à savourer le spectacle de la nature et notamment

ces débuts de soirées orangés par le coucher du soleil sur la lagune. Le pavillon Newport est un hommage direct aux charmantes villes balnéaires de la Nouvelle Angleterre, où l’on aime se réfugier, le temps d’une parenthèse, pour oublier le tumulte des grandes cités. Récemment redécoré, il se dégage désormais du pavillon une ambiance évoquant l’élégante décontraction du bord de mer, tout en bois et teintes chaleureuses. Le pavillon Newport propose ainsi une expérience immersive au plus proche de l’eau