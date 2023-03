Castelnau-le-Lez - L'Animalerie devient DO&KA et lance son réseau de franchise

En 2023, l’Animalerie, premier magasin spécialisé dans la vente d’alimentation et d’accessoires pour animaux de compagnie créé en 2015 par Grégory Vayssettes et Erwan Estevan, se réinvente et devient DO&KA : nouveau nom, nouveau logo et nouvelle charte architecturale pour son point de vente historique à Castelnau-le-Lez (34) et ses deux premiers franchisés (Clermont-l’Hérault et Vedène). L’enseigne aligne ainsi son image de marque avec la qualité de ses produits, de ses services et de l’expérience client afin d’accompagner la structuration de son réseau et de commencer son déploiement national avec un objectif de 5 ouvertures par an.

Une histoire de passionnés :

Forts d’une longue expérience dans une grande enseigne, Erwan Estevan et Grégory Vayssettes portent un regard neuf sur le marché de l’animalerie et ambitionnent de révolutionner le mode de distribution de ces structures conventionnelles. Ils veulent remédier aux écueils qu’ils ont rencontrés durant leur parcours : des clients pas suffisamment accueillis, accompagnés et conseillés pour leur donner envie de revenir, peu de services, des gammes de produits trop standardisées et un référencement pas assez large. C’est ainsi qu’en août 2015, les deux entrepreneurs dynamiques lancent le premier magasin spécialisé dans la vente d’alimentation et d’accessoires pour animaux de compagnie, pour les particuliers mais également ouvert aux professionnels, sous le nom de « L’Animalerie » à Castelnau-le-Lez.

« Il y a 8 ans, notre premier magasin ouvrait ses portes. Notre objectif était de créer un nouveau concept d’animalerie centré sur l’expérience client. Suite au succès de notre premier magasin, nous avons ouvert notre concept à la franchise et avons intégré nos deux premiers franchisés à Clermont-l’Hérault et Vedène en 2021. Avec près de 2,6M€ de CA en 2022, nous souhaitons aujourd’hui accélérer notre développement avec le lancement en 2023 de notre nouveau concept », explique Erwan Estevan

Ainsi, L’Animalerie se réinvente et devient DO&KA, une nouvelle enseigne en totale cohérence avec les valeurs portées par le duo d’entrepreneurs et ambitionne de devenir l’un des leaders de la distribution d’alimentation et d’accessoires pour animaux de compagnie en France avec pour ligne de mire l’ouverture de 45 points de vente d’ici 2030.

DO&KA : un nouveau concept qui valorise l'expérience client

La nouvelle enseigne DO&KA bénéficie d’une identité visuelle claire et efficace visible dès aujourd’hui dans le magasin de Castelnau-le-Lez. Le magasin historique devient le témoin de ce lancement avec une totale reconfiguration de ses espaces et de ses aménagements : linéaires contemporains, réagencement du parcours client, nouvelle signalétique, mobilier plus chaleureux avec des touches de bois, nouveaux présentoirs

afin de proposer des expériences renouvelées aux clients, salon de toilettage orientée sur le magasin, Toutou bar… Tout est conçu pour assurer un confort d’achat total dans un environnement où le client se sent bien. Un réaménagement pensé dans ses moindres détails qui servira de modèle à tous les nouveaux franchisés.

Le conseil et la proximité avec le client :

A contrario des grandes enseignes existantes, DO&KA joue la carte de la proximité avec le client. L’objectif est de créer une relation de simplicité et de confiance avec lui, dans un cadre chaleureux. Cela passe avant tout par des équipes professionnelles diplômées et formées de la qualité de l’accueil à la vente en passant par la prise en charge du client. DO&KA propose également une palette de services aux clients afin de leur faciliter la vie : un espace « bobologie » avec des produits de premiers soins, un espace Toutou bar (avec distributeur de croquettes et d’eau fraîche), salon de toilettage, balance, gravure de médailles instantanée, aide au chargement dans la voiture...



Une offre produits différenciante :

DO&KA apporte un soin tout particulier au référencement, en choisissant à la fois des produits d’appel pour tous les budgets, mais aussi des produits plus qualitatifs et plus techniques qui font la différence : des produits locaux ou origine France, bio ou naturels, ou encore premium telles que les marques d’alimentation Black Olympus et Ambrosia dont DO&KA a l’exclusivité en France. Plus de 8000 références sont disponibles en magasin et s’organisent autour de 7 univers principaux : Univers chat, Univers chien, Univers oiseaux et basse-cour, Univers petits mammifères, Univers aquariophilie, Univers terrariophilie et Univers cheval (pour le moment au magasin de Clermont-l’Hérault). Un espace « vrac » permet également d’acheter en vrac la litière, les friandises et l’alimentation sèche.

https://castelnaulelez.doetka.fr/