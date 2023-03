Montpellier - Le salon Ob'Art Montpellier de retour au Corum du 7 au 9 avril 2023

S’il y a bien un lieu où l’on peut à la fois, rencontrer et échanger avec des créateurs mais aussi faire l’achat de pièces uniques, c’est bien au salon Ob’Art !

Organisé par Ateliers d’Art de France et soutenu par la Ville et la Métropole de Montpellier, le salon, qui fêtera ses 10 ans cette année, donne rendez-vous au public du 7 au 9 avril 2023 au Corum.

Au programme : 3 jours d’échanges avec les exposants, des démonstrations et des centaines de pièces à offrir ou à s’offrir.

C’est toujours l’excellence et la maîtrise du geste que l’on admire chez les exposants. La prochaine édition rassemblera fidèles créateurs et nouveaux exposants, afin de faire découvrir au grand public leur absolue maîtrise du savoir-faire à travers la présentation de leurs dernières créations. Verrerie, mobilier, mode et accessoire, céramique, art de la table, bijoux, textile, ébénisterie, sculpture, maroquinerie, luminaires, … Le salon Ob’Art propose une sélection de pièces variée, aux univers singuliers. De quoi satisfaire toutes les envies et s’offrir des pièces originales, voire inédites.

Qu’il s’agisse de céramistes, tourneurs sur bois, souffleurs de verre, modistes, sculpteurs, créateurs de luminaires, de bijoux… ils sont chaque année nombreux à présenter des pièces uniques ou en petites séries façonnées intégralement dans l’atelier d’art de la région mais aussi des 4 coins de la France.

Rencontres, échanges mais aussi démonstrations permettant aux visiteurs, guidés par des artisans d’art passionnés, d’assouvir leur curiosité sur les techniques et savoir-faire en entrant dans les coulisses de la création. De quoi susciter des vocations auprès des

jeunes générations.

Témoin de la diversité et de la vitalité des métiers d’art à l’échelle de l’Occitanie, et plus largement du territoire national, Ob’Art Montpellier illustre l’engagement de son organisateur dans la région, le syndicat professionnel des métiers d’art, Ateliers d’Art de France.

Région précurseur pour le secteur des métiers d’art, l’Occitanie se distingue par l’ancrage des métiers d’art, intimement lié à l’histoire et à la géographie des différents territoires qui la composent. Cet héritage se traduit aujourd’hui par un dense maillage d’ateliers et manufactures d’art qui participent activement à l’attractivité et la vitalité économique de la région et par un soutien calibré des parties prenantes de la vie économique locale au secteur des métiers d’art.

« L’Occitanie est une région où Ateliers d’Art de France s’investit depuis de nombreuses années et de façon continue par le biais de La Nef de Montpellier, de la Maison des Métiers d’art de Pézenas, de l’étape régionale du Concours Ateliers d’Art de France qui révèle chaque année les talents qui représentent la richesse créative de la région au niveau national et international et enfin du salon Ob’Art Montpellier. Depuis la création de ce dernier en 2013, le rayonnement d’Ob’Art n’a cessé de croître pour aujourd’hui dépasser largement le cadre régional. Je vous invite à (re)découvrir ce salon dans une ambiance chaleureuse et à aller à la rencontre des exposants qui arrivent d’année en année à surprendre les visiteurs, même les plus fidèles, en quête d’objets uniques à la fois beaux et capables de répondre aux défis du développement durable » explique Stéphane Galerneau, Président d’Ateliers d’Art de France

Informations pratiques : Du 7 au 9 avril - Vendredi et samedi 10h00-19h00, dimanche 10h00-20h00 - tarif : gratuit vendredi, 6,50€ samedi et dimanche - Le Corum, Esplanade Charles de Gaule 34000 Montpellier

Billeterie : www.salon-obart.com