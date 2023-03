Mende - Merci Alexandre, Bienvenue Géraud !

Guide conférencier depuis 5 ans à Mende, Alexandre Manceau fait partie des personnages de la cité.

Celui-ci s’envole à la fin du mois vers d’autres aventures direction l’Office de Tourisme de Pontivy, en Bretagne.

Mais avant, il accueille Géraud Boyer, qui va prendre le relai. Sans doute les avez-vous croisés au détour d’une rue, aussi rieurs et passionnés l’un que l’autre. On est saisi par l’esprit commun des deux jeunes hommes. Passage de témoins pour ces férus d’histoire et de patrimoines.

Qui ne le (re)connait pas à Mende ? Chapeau feutré noir l’hiver, Chapeau de paille l’été !

Le regard curieux, toujours prêt à blaguer, Alexandre Manceau, est le plus mendois des mayennais !

Arrivé le 1 er avril 2018, « ça n’était pas une blague…quoique ! Je ne connaissais absolument pas la ville préfecture ! Maintenant j’appelle les pavés par leurs petits prénoms. » Sourit-il avant de poursuivre « J’ai été très bien accueilli par les mendois. Vite adopté, vite intégré. Plusieurs personnes m’ont aiguillé pour mener à bien mes visites, mon collègue Franck Soler de l’office de tourisme, mais aussi, Nelly Lafont du Pays d’Art et d’Histoire, Isabelle Darnas, responsable du patrimoine au Département et Aurélie Jalouneix (ancienne responsable du service musée Patrimoine de la ville) »

Grâce à une dynamique patrimoniale riche, Alexandre ne tarit pas d’éloges sur son passage en Lozère : « J’ai passé 5 très belles années! J’ai envie de dire merci ! Merci pour la confiance. Une profusion de projets d’envergures, des défis, c’est très plaisant de travailler envers et pour des gens qui nous laissent l’opportunité d’avancer avec autant de liberté de créer. »

Alexandre retient le pilotage de la réhabilitation de la Pharmacie de l’hôpital, un joyaux patrimonial, mais aussi l’ouverture du Musée du Gévaudan « C’est une fois dans une carrière ! » s’exclame-t-il. En 2021, Il met en place les « Z’Apéros de l’Ermitage » qui connait un joli succès. Pays de la bête du Gévaudan oblige, le guide propose plusieurs projets sur cette thématique : des visites nocturnes théâtralisées avec le comédien Christophe Chaumette, un explor game ou encore l’exposition « Chronique du Gévaudan » par Josepe et Christophe Chaumette, à découvrir dès cet été à la Maison Consulaire. Toujours partant, de bonne humeur, il présentera même la thématique patrimoine lors des Vœux à la population en janvier dernier accompagné par Nadia Harabasz, directrice du Musée du Gévaudan, avec une vidéo à son image : ludique, instructive et dynamique.

Alexandre aura marqué son passage au sein de la ville, autant pour les touristes, les locaux que pour ses collègues. Nous lui disons à notre tour : merci d’avoir participé au rayonnement de notre territoire. La ville de Mende te souhaite à son tour de belles années tout aussi riche à Pontivy !

Et c’est toujours avec générosité qu’il passe le flambeau à Géraud Boyer qui est arrivé au sein de l’office de tourisme le 1 er mars.

Originaire du Cantal, le jeune homme de 27 ans a travaillé à Montboudif, dans le nord Cantal sur plusieurs saisons estivales. Puis, il effectue un stage de quelques mois en 2022, à La Couvertoirade sur le plateau du Larzac. Géraud entend alors parler du poste grâce à son professeur d’histoire de l’art à l’université de Clermont-Ferrand, Jean François Luneau, qui est régulièrement en contact avec Nelly Lafont du P.A.H et de l’office de tourisme de Mende. Il postule avec succès. « J’ai toujours connu la Lozère, je venais en vacances ici avec mes parents quand j’étais petit ! Je ne me sens pas dépaysé.». Amoureux de l’Occitanie Médiévale, le jeune guide souligne : « Le cadre de Mende me plait, je me sens chez moi sur ce territoire, c’est un patrimoine que je connais depuis mon enfance. ». Il s’agit de son premier job de guide-conférencier. On le sent très enthousiaste et impatient de partager ses connaissances : « Ce que j’apprécie particulièrement c’est la liberté d’action. Je ressens autant de ferveur à effectuer des visites du clocher de la Cathédrale que pour les Z’apéros de l’Ermitage où pour accompagner des groupes sur l’Aubrac. Ce que j’aime avec notre métier c’est qu’il n’y a pas de routine. J’ai toujours cherché à faire quelque chose en lien avec la transmission et le partage de savoir. » Accompagné par Alexandre, il a déjà effectué quelques visites de la capitale lozérienne et effectivement il est déjà très à l’aise dans l’exercice et l’environnement. « J’espère approfondir le travail remarquable qu’a effectué Alexandre, poursuivre sa dynamique en amenant ma touche. »

Nul doute qu’il y parviendra ! Témoins de l’Histoire l’un comme l’autre, Alexandre et Géraud font partie intégrante de la nôtre. Merci Alexandre, bienvenue Géraud.