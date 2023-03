Nîmes - Pose de nichoirs à mésanges et gîtes à chauve-souris !

Pose de nichoirs à mésanges et gîtes à chauve-souris sur le territoire des Costières de Nîmes

Dans le cadre du déploiement de son plan agro-environnemental 2023-2024 en partenariat avec l'Agence de l'eau, le Syndicat des Costières de Nîmes procède à la pose de 300 nichoirs à mésanges et gîtes à chauve-souris dans le vignoble des Costières de Nîmes. Ce mercredi 15 mars, à l'occasion de l'installation sur le Domaine Pierre Teissonnière (Bellegarde - 30), Bernard Angelras, Président de l'AOC Costières de Nîmes, a présenté les enjeux de cette opération en faveur de la biodiversité, aux côtés des vignerons Romain et Georges Teissonnière et de la société Agrinichoirs

FAVORISER LA BIODIVERSITE

La pose des nichoirs ou gîtes a pour intérêt de favoriser la nidification de ces insectivores véritables auxiliaires de la vigne en détruisant des vers de la grappe (principalement Eudemis et Cochylis) ainsi que la citadelle dorée. Une initiative qui tend à favoriser la biodiversité dans le vignoble et conforter les pratiques agro-environnementales.

L'ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL EXEMPLAIRE DE L'AOC COSTIERES DE NÎMES

Avec 3309 hectares affectés en Costières de Nîmes dont 80% en certifications environnementales (bio, biodynamie, HVE, Terra Vitis) en 2022, les vignerons des Costières de Nîmes font figure de bons élèves de la Vallée du Rhône.

Précurseur du respect de l’environnement et de la préservation de la biodiversité dès 2007 avec la signature de la charte paysagère environnementale, le Syndicat poursuit son engagement avec une feuille de route 2023-2024 qui place l’environnement au cœur de sa stratégie et s’articule autour de 3 volets principaux :

Contribuer à l’adaptation au changement climatique du vignoble de l’appellation

Agir sur les zones à enjeux « Eau et Biodiversité » en conciliant les activités viticoles et la préservation des ressources

Poursuivre une communication ambitieuse pour valoriser l’appellation afin d’assurer la pérennité des exploitations

Le Syndicat a noué un partenariat avec l’Agence de l’eau, qui permet de financer des projets ambitieux et nécessaires à la pérennité du vignoble.

Parmi les actions concrètes déjà engagées, l’intégration d’un schéma directeur végétal et l’installation de 300 nichoirs à oiseaux sur la vigne.

L’AOC Costières de Nîmes

Reconnue en appellation en 1986, l’AOC Costières de Nîmes appartient à la grande famille des vignobles de la Vallée du Rhône, dont elle constitue la pointe méridionale. Les Costières de Nîmes, rouges, blancs, rosés, sont le fruit d’un travail méticuleux réalisé par plus de 250 hommes et femmes. Ces vigneronnes et vignerons adaptent chaque année leur savoir-faire aux spécificités du nouveau millésime en symbiose avec la nature et la richesse de ce terroir. Le vignoble, à plus de 80% en certifications environnementales, est devenu aujourd’hui l’un des plus bio de France. Galets roulés emblématiques composent ce sol d’exception, qui constitue la dernière terrasse rhodanienne avant les étangs de Petite Camargue. Cette proximité méditerranéenne apporte en été des “brises thermiques” bénéfiques faisant de nos vins des nectars uniques. Aujourd’hui ces vins frais et élégants s’expriment dans 18 millions de bouteilles vendues en France et à l’étranger.

www.costieres-nimes.org