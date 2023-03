Montpellier - Pour se loger Montpellier reste la grande ville la plus chère d'Occitanie

643 € en moyenne pour se loger : Montpellier reste la grande ville la plus chère d’Occitanie

À l’occasion du Salon de l’Immobilier de Montpellier, qui se tiendra du 10 au 12 mars 2023 au Corum, LocService.fr, spécialiste de la location entre particuliers, dévoile les résultats d’une étude menée sur le marché locatif montpelliérain.

643 € en moyenne pour se loger à Montpellier

Montpellier compte 67 % de locataires (chiffre INSEE). Selon l’étude LocService.fr, le loyer moyen charges comprises pour se loger à Montpellier est de 643 € pour 35 m2 en moyenne, soit un ratio de 18,35 €/m2. Le loyer au mètre carré a augmenté de +2,7 % en un an, soit une augmentation plus modérée que celle qui avait suivi la crise sanitaire (16,58 €/m2 début 2020). Montpellier reste en tête des villes d’Occitanie les plus chères, devant Toulouse qui affiche 16,43 €/m2.

Comparé au reste de la France, le loyer moyen au mètre carré sur Montpellier est nettement supérieur à la moyenne des villes de Province (13,63 €/m2). Mais l’écart reste

conséquent par rapport à la capitale qui est deux fois plus chère.

En moyenne, les chambres simples offrent une surface de 13 m2 et se louent 434 €, les studios 522 € pour 22 m2 et les appartements T1, 570 € pour 28 m2. Pour les appartements T2, la surface moyenne constatée est de 41 m2 et le loyer moyen de 707 €, et un T3 de 65 m2 se loue 939 €. Pour les grands appartements de 4 pièces et plus, il faut compter au moins 1.100 euros charges comprises en moyenne. Pour se faire une idée du budget à consacrer selon les types de logements, LocService.fr propose un simulateur dédié à Montpellier disponible sur : https://www.locservice.fr/herault-34/location-particulier-montpellier.html

Les petites surfaces en tête des locations à Montpellier

Le marché locatif montpelliérain favorise les studios et les T2, qui représentent respectivement 48 % et 25 % des locations réalisées sur les 12 derniers mois.

Ils bénéficient notamment de la demande des étudiants qui sont environ 80.000 à habiter Montpellier. L’infographie réalisée à l’occasion de cette étude précise les quartiers les plus sollicités à Montpellier par les locataires. Plébiscités par les étudiants et les jeunes actifs, les logements meublés représentent 61 % des locations réalisées dans les 12 derniers mois (hors "locations meublées touristiques").

La moitié des candidats locataires sont des étudiants

Le budget moyen dont disposent les locataires sur Montpellier est de 664 €. 33 % des candidats sont des hommes seuls, 45 % sont des femmes seules, et 22 % des couples.

Par ailleurs, 61 % des personnes recherchant un logement sur Montpellier sont étudiantes, soit une hausse de 10 points depuis l’année dernière. 55 % des locataires

cherchant un logement à Montpellier habitent déjà en Occitanie (ils ne changent pas de région), et 31 % à Montpellier-même.

Richard Horbette, fondateur de LocService.fr, conclut : « Suite à la hausse assez importante des loyers consécutive à la crise sanitaire, la tendance globale est au ralentissement et Montpellier ne fait pas exception. La demande locative porte majoritairement sur les studios/T1 (44 %) et sur les appartements T2 (28 %), et dans une moindre mesure les appartements T3 (11 %). Plus de 5.000 propriétaires bailleurs utilisent régulièrement nos services pour trouver gratuitement leur locataire à Montpellier.»