Hérault - Le PRG 34 prépare activement sa participation et ses contributions au congrès du Parti

Le PRG 34 prépare activement sa participation et ses contributions au congrès du Parti Radical de Gauche

A la veille du congrès à Labège du Parti Radical de Gauche ce samedi 11 mars, Florence BRUTUS, Présidente de la fédération 34 du PRG, rappelle :

« Notre congrès national sera l’occasion de débattre ensemble autour d’un sujet important pour l’avenir : « se fédérer pour créer l’alternative »

« Ce qu’attendent nos concitoyens, ce sont des solutions aux problèmes du quotidien : manger à la fin du mois, payer les factures énergétiques et vouloir croire en un avenir meilleur. Les propositions sincères du PRG donnent des réponses concrètes à travers le prisme de nos valeurs républicaines. »

Florence BRUTUS rappelle aussi que les instances de la fédération 34 ont été renouvelées et les membres du bureau fédéral élargi seront présentés lors d’une conférence de presse. Michel ASLANIAN a été nommé Secrétaire Général, Bertrand VIVANCOS Trésorier de la fédération et Florence BRUTUS a été renouvelée à son poste de Présidente.

En amont de ce congrès, les radicaux de l’Hérault ont travaillé et débattu collectivement pour produire des idées traduites en propositions.

La ligne politique est celle de l’affirmation. L’affirmation comme étant les garants des valeurs républicaines, celle de se positionner comme étant la gauche du RÉEL (Républicaine, Écologique, Européenne et Laïque), celle d’être « la vraie gauche ».

Lors des élections législatives de juin 2022, nous avons collectivement fait le choix de l’indépendance. Ce choix, nous l’assumons, et nous en sommes fiers : il nous a permis de nous affirmer comme étant les porte-drapeaux des valeurs de gauche républicaine qui ont été malmenées par l’accord électoraliste de la NUPES.

Bien que nous nous efforcions de rappeler que nous sommes les défenseurs de ces valeurs, nous sommes cependant conscients des attentes de nos concitoyens :

Faire de la politique pour eux et non pour des appareils, en leur proposant des solutions concrètes et non des incantations parfois floues, en remettant le citoyen au cœur de notre réflexion et de notre action.

Il nous faut porter un message clair, un message qui ne tente pas de faire miroiter monts et merveilles, un message qui soit sincère : celui de notre engagement constant pour la République des territoires, la République sociale, celle qui tend la main à ceux qui ont le moins, et qui demande davantage à ceux qui ont le plus.

Pendant notre congrès nous aurons le plaisir de recevoir la Présidente de la Région Occitanie, Carole DELGA, ainsi que l’ancien Premier ministre, Bernard CAZENEUVE, qui interviendront devant les militants radicaux en fin d’après-midi.