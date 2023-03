Sète - Le FC Sète placé en redressement judiciaire !

Le FC Sète placé en redressement judiciaire : la réaction de François Commeinhes

Par l’intermédiaire de son président Yoni Ragioneri, le FC Sète, actuel dernier de National 2, a annoncé vendredi dernier son placement en redressement judiciaire.

La réaction de François Commeinhes, Maire de Sète et Président de Sète Agglopôle Méditerranée :

« La situation préoccupante du FC Sète est malheureusement celle que nous pressentions depuis 2020 et qui avait été confirmée par l’audit commandé par Sète Agglopôle Méditerranée début 2021. Cette crise, qui n’a que trop duré, nous conduit à prendre des mesures permettant la continuité de l’action de la commission Jeunes du club. Ce plan de sauvegarde n’est ciblé que sur la partie formation et école de football, qui est au centre de notre préoccupation. A cet effet, nous attendons des éléments comptables demandés au Président de l’association afin de permettre le parfait fonctionnement des équipes jeunes (école de football et formation) jusqu’à la fin de cette saison. La jeunesse du FC Sète ainsi que les parents peuvent compter sur notre totale implication pour permettre à tous ces enfants sétois de finir la saison en toute sérénité. »

Photo FB FC Sète