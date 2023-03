Sète - une exposition-hommage à la femme sétoise rue du 11-novembre

Journée internationale des droits des femmes : une exposition-hommage à la femme sétoise rue du 11-novembre

Dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, la Société d’études historiques et scientifiques de Sète et de sa région, en partenariat avec la Ville, propose une exposition qui revient sur le grand rôle joué par les femmes dans l’histoire de la ville et du port.

Des femmes célèbres aux travailleuses de l’ombre, de nombreux parcours féminins, tous aussi étonnants que passionnants, jalonnent l’histoire de Sète. L’exposition les met à l’honneur, dans leur diversité et leur singularité, sous forme de panneaux illustrés avec photos d’antan. Une invitation à marcher dans les pas de ces pionnières commerçantes, jouteuses, conchylicultrices, gardiennes de phares mais aussi de ces anonymes, travailleuses, baigneuses… actrices, sans le savoir, de notre histoire maritime. Et si l’exposition se veut historique, elle fait aussi la part belle à la ville que l’on connait de nos jours et les femmes d’aujourd’hui.

L’exposition, en accès libre, est à découvrir du 7 au 31 mars, tout le long de la rue du 11-Novembre 1918.