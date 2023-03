Béziers - Jean-Marc Biau, élu a la tête du Parti Communiste Biterrois

Vous venez d’être élu pour la première fois à la tête du Parti Communiste sur Béziers. Vous ressentez quoi après cette élection ?

Dans un premier temps, une grande fierté pour moi et une grande reconnaissance par rapport à ceux qui m’ont précédé dans la fonction, à commencer par Paul Barbazange que je remercie pour son engagement et sa confiance. En second, une certaine charge, au vu du travail qui est à faire, dans une ville et un bassin d’emploi tenu par l’extrême droite et Robert Menard, avec une gauche exsangue et divisée.

Qu’est ce vous souhaitez développer en temps de responsable du PCF sur Béziers ?

Le premier des objectifs, c’est d’essayer de coller le plus possible au travail de du PCF, avec Fabien ROUSSEL comme chef de file. Au delà sa personnalité, forte et sympathique, c’est sur le plan des idées, de ce que nous avons portés dans la campagne présidentielle et remis au cœur des débats de la gauche comme l’énergie avec le nucléaire, l’alimentation, la tranquillité publique, la valeur travail, l’inégibilité des élus en cas de violences faîtes aux femmes et les retraites bien sur. L’objectif, c’est bien entendu de les décliner sur le territoire, dans les quartiers populaires, le monde du travail, les associations et la population.

Vous préparez les municipales de 2026 ?

A titre personnel, non, à titre collectif oui, mais il faudrait que la gauche, l’ensemble de la gauche se mette au travail, avec des propositions concrètes qui parlent aux populations. Cela serait la meilleure des manières de démontrer les grandes insuffisances, voire l’indigence de la politique de Robert Menard.

Comment envisagez-vous l’articulation entre le mandat régional et celui du PCF ?

Il n’y a pas de problème, les deux sont complémentaires voire indissociables : montrer les avancées d’une vrai politique de gauche en région, c’est la meilleure démonstration ce que pourrait être un bassin d’emploi biterrois dirigé par la gauche qui placerait l’économie, l’industrie, la lutte contre la précarité et le chômage tout en portant haut les valeurs de la République comme la laïcité, le vivre ensemble et le refus du racisme et de la xénophobie.

Sur ce qui se passe dans notre pays, il nous faut porter avec forces avec les travailleuses et travailleurs notre projet d’une retraite à 60 ans à taux plein, avec l’intégration de toutes les périodes d’inactivités. Il nous faut donc amplifier avec l’ensemble des communistes l’intervention de toutes nos forces dans cette mobilisation historique sur la question des retraites qui est aussi celle des salaires et de la question centrale de la place et du contenu du travail dans la société. En résumé, du travail, beaucoup de travail, sur le court, le moyen et le long terme.