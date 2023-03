Béziers - RTS FM remet 200 invitations à l'association Espace Renaissance dédiée à l'enfance

Chaque enfant doit pouvoir accéder gratuitement à la musique, à la culture



RTS remet 200 invitations pour son prochain concert RTS LIVE à Béziers à l’association ESPACE RENAISSANCE dédiée à l’enfance en difficulté au service enfance jeunesse de la ville de Béziers et l’association Apeai Ouest Hérault

La musique, la culture sont des éléments essentiels à la vie. Elles développent la créativité, les émotions, le partage, l’ouverture d’esprit…elles favorisent l’épanouissement de soi.

Quel que soit l’âge, le statut social, l’origine…, la musique et la culture doivent être accessibles à tous gratuitement.



La radio RTS propose les plus beaux concerts gratuits de la région.

Concerts d’ampleurs rassemblant des milliers de personnes ou concerts privés pour des milliers d’auditeurs. Les concerts RTS sont des rendez-vous incontournables de partage, de joie, de musique, de rencontre, de convivialité…



Le prochain concert RTS LIVE aura lieu vendredi 10 mars à la salle ZINGA ZANGA de Béziers en présence de 12 artistes de la scène française. BLACK M, ZAHO, YANNS, YO, LA PETITE CULOTTE, CARLA LAZZARI, CAMILLE SCHNEYDER, CHILOO, NTH, ANISHA JO, LOUIS ALBI DE LA STAR ACADEMY et la Jeune révélation biterroise MAELINE.

A cette occasion RTS invite des jeunes Héraultais en partenariat avec l’association ESPACE RENNAISSANCE, le service enfance jeunesse de la Ville de Béziers et l’association Apeai Ouest hérault afin de partager ce grand moment avec elle et ses artistes.



RTS la radio qui rythme le Sud et l’association Espace renaissance dédiée à l'enfance maltraitée, violentée, malade, handicapée ou, défavorisée veulent promouvoir la culture au sens large et ainsi, donner la chance aux jeunes de tous horizons de se retrouver autour d’évènements festifs, musicaux, culturels et éducatifs.



Les jeunes sont notre avenir et RTS compte bien se mobiliser pour eux en association avec ESPACE RENAISSANCE et les services enfances jeunesses de chaque ville sur lesquelles elle est implantée.