Europe - Turquie/Syrie : un mois après les séismes, 850 000 enfants sont toujours déplacés

Turquie/Syrie : un mois après les séismes, 850 000 enfants sont toujours déplacés

Un mois après les deux tremblements de terre meurtriers qui ont frappé le sud de la Turquie et la Syrie, plus de 850 000 enfants sont toujours déplacés après avoir été forcés de fuir leurs maisons endommagées ou détruites.

Le nombre d'enfants tués ou blessés pendant les tremblements de terre et leurs répliques n'a pas encore été confirmé, mais il est probable qu'ils se comptent par milliers. Le bilan combiné des tremblements de terre et des répliques sismiques s'élève à plus de 50 000 morts, des milliers de blessés et des destructions massives de bâtiments et d'autres infrastructures essentielles.

L'impact des tremblements de terre sur les enfants et les familles de la région a été catastrophique, laissant des centaines de milliers de personnes dans des conditions désespérées. De nombreuses familles ont perdu leur maison et vivent désormais dans des abris temporaires.

Rien qu'en Turquie, dans les zones touchées, plus de 1,9 million de personnes vivent dans des abris temporaires avec un accès limité aux services de base tels que l'eau, l'assainissement et les services médicaux. 2,5 millions d'enfants dans le pays ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence.

« Les familles chassées de chez elles par les tremblements de terre ont passé les quatre dernières semaines à se concentrer sur leur survie, leur vie étant suspendue alors que les répliques sismiques continuent de gronder », a déclaré Afshan Khan, directrice régionale de l'UNICEF pour l'Europe et l'Asie centrale. « Il est maintenant essentiel de faire tout ce que nous pouvons pour aider les familles à commencer à reconstruire leur vie - en fournissant aux enfants un soutien psychosocial, en leur permettant de retourner à l'école dès que possible et en leur apportant une certaine forme de stabilité au milieu du chaos. »

En Syrie, on estime que plus de 500 000 personnes ont été contraintes de quitter leur foyer à cause des tremblements de terre. Les maisons de nombreuses familles ont été détruites et beaucoup d'enfants ont peur de retourner dans les maisons endommagées alors que les répliques sismiques continuent. Même avant les tremblements de terre, la Syrie comptait le plus grand nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays dans le monde, avec 6,8 millions de personnes déplacées - dont près de trois millions d'enfants. Dans toute la Syrie, plus de 3,7 millions d'enfants ont été affectés par les tremblements de terre.

« Même avant ces tremblements de terre catastrophiques, les besoins humanitaires des enfants syriens étaient plus élevés que jamais », a déclaré Adele Khodr, directrice régionale de l'UNICEF pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. « Alors que nous approchons de 12 longues années de conflit, des millions de familles vivent au bord du désastre, avec l'impression que le monde les a oubliées. Nous devons soutenir ces familles sur le long terme, en les aidant à recoller les morceaux de leur vie. »

L'UNICEF a apporté à près d'un demi-million de personnes des services et des fournitures en eau, assainissement et hygiène (WASH), notamment par le biais du transport de l'eau par camion, de la gestion des déchets solides, de la vidange des fosses septiques ainsi que de la fourniture de kits d'hygiène familiale et d'autres fournitures vitales dans toute la Syrie. Plus de 294 000 personnes, y compris celles réfugiées dans des abris, ont reçu des fournitures essentielles et des consultations médicales grâce aux centres de santé et aux équipes de soins mobiles soutenus par l'UNICEF. Plus de 130 000 enfants de moins de cinq ans ont bénéficié de services de nutrition dans les zones touchées par le séisme. L'UNICEF a également apporté à plus de 100 000 enfants et personnes s'occupant d'enfants un soutien psychologique, notamment des premiers secours psychologiques, des activités récréatives, un soutien psychosocial en matière de santé mentale et des séances d'éducation parentale. Des fournitures scolaires et des kits récréatifs sont distribués dans les écoles et les abris pour donner aux enfants la possibilité de continuer à apprendre.

« Les menaces sont nombreuses et rapides pour les familles rendues vulnérables par les tremblements de terre », a déclaré Adèle Khodr. « Une réponse globale et intégrée pour soutenir les enfants et les familles est essentielle pour éviter que ces menaces n'aggravent une situation déjà catastrophique. Les équipes de l'UNICEF sont présentes auprès des enfants et des familles touchés, mais les besoins sont énormes et un soutien continu est vital. »

En Turquie, l'UNICEF a distribué des vêtements d'hiver, des chauffages électriques et des couvertures à près de 277 000 personnes, dont plus de 163 000 enfants. En étroite collaboration avec le ministère de la Santé, l'UNICEF se procure des vaccins vitaux et des équipements de stockage de la chaîne du froid. 258 000 personnes, dont 148 000 enfants, ont reçu des fournitures d'hygiène. L'UNICEF a mis en place des espaces amis des enfants près des centres d'hébergement temporaire et a, jusqu'à présent, fourni des premiers soins psychosociaux et des activités récréatives à plus de 5 000 enfants. L'UNICEF a aidé le Ministère de l'éducation de Turquie à installer 87 tentes, qui sont utilisées comme centres d'apprentissage temporaires. Des classes de rattrapage fonctionnent en deux équipes et bénéficient à près de 3 600 enfants chaque jour. L'UNICEF a jusqu'à présent apporté un soutien psychosocial à plus de 193 000 personnes par le biais de travailleurs sociaux qualifiés. L'UNICEF continue d'identifier les enfants non accompagnés et séparés et les oriente vers un soutien supplémentaire.

« Les enfants ont vu leur monde entier s'écrouler sous leurs yeux, mais nous savons comment les aider à se reconstruire », a déclaré Afshan Khan. « Fournir aux enfants les outils - soutien psychosocial, jeu et apprentissage, et la stabilité apportée par le fait de savoir que leurs besoins fondamentaux sont satisfaits - est d'une importance incommensurable pour assurer leur bien-être à long terme. »

En Turquie, l'UNICEF a besoin de 196 millions de dollars pour atteindre 3 millions de personnes, dont 1,5 million d'enfants.

En Syrie, l'UNICEF a besoin de 172,7 millions de dollars pour apporter une aide immédiate à 5,4 millions de personnes (dont 2,6 millions d'enfants) touchées par le tremblement de terre.



Illustration UNICEF https://weshare.unicef.org/archive/-2AMZIFYF0QPZ.html