Occitanie - Pour les 40 ans de la Mutuelle des motards, sept Assemblées régionales en Occitanie

La Mutuelle des Motards invite ses sociétaires à célébrer 40 ans d’expertise et de solidarité dans ses 54 Assemblées régionales, du 6 au 24 mars 2023. L’Occitanie accueille sept de ces rendez-vous.

Le spécialiste et leader de la protection des usagers de deux-roues motorisés en France organise ses Assemblées régionales du 6 au 24 mars 2023. Ces grands rendez-vous, mutualistes et démocratiques, sont l’occasion de dresser le bilan de l’année écoulée. Les sociétaires de la Mutuelle des Motards sont ainsi conviés à s’exprimer sur les projets de la Mutuelle et à échanger avec ses salariés, ses délégués bénévoles et ses administrateurs. Ce dispositif est unique dans le monde de l’assurance. C’est également l’occasion pour toutes et tous d’échanger sur leurs pratiques, leurs expériences et leurs attentes de motards. Les sociétaires ont enfin la possibilité d’élire leurs représentants à l’Assemblée générale de la Mutuelle des Motards qui aura lieu le 24 juin à Montpellier. Candidatures et votes se déroulent en ligne, respectivement du 2 au 27 mars et du 31 mars au 10 avril.

Sept Assemblées régionales en Occitanie

• 7 mars au Soler (Perpignan, Pyrénées-Orientales)

• 10 mars à Nîmes (Gard)

• 14 mars à Roquefort (Auch, Gers)

• 15 mars à Toulouse (Haute-Garonne)

• 16 mars au Séquestre (Albi, Tarn)

• 17 mars à Saint-Rémy (Villefranche-de-Rouergue, Aveyron)

• 24 mars à Pérols (Montpellier, Hérault).

Pour ses 40 ans, la Mutuelle des Motards réaffirme son engagement à contribuer aux évolutions sociétales et aux transitions des mobilités.

« De 1983 à 2023, il n’y a qu’un pas, et 40 ans au milieu, commente Patrick Jacquot, Président directeur général. Les temps ont changé et ce n’est qu’un début. Chacun va devoir prendre sa part pour s’adapter aux immenses enjeux qui se présentent à nous, qu’ils soient climatiques, sociétaux, démocratiques ou économiques. »

Innovations, nouveau maillage territorial pour être au plus proche des conducteurs de 2-roues à moteur, nouveaux services notamment d’accompagnement personnalisé à destination des sociétaires ayant subi un sinistre... La Mutuelle des Motards, qui termine l’année 2022 avec un chiffre d’affaires de 141,5 millions d’euros – en hausse de 1,7% par rapport à 2021 – invite ses sociétaires à partager avec elle ses projets, à court et à long termes, et à fêter ses 40 ans autour d’un gâteau d’anniversaire.

À propos de la Mutuelle des Motards

Créée en 1983 par 40 000 membres fondateurs à l’appel de la FFMC (Fédération Française des Motards en Colère), l’assurance Mutuelle des Motards est le spécialiste de la protection des conducteurs de 2 et 3-roues motorisés.

Développer la pratique du 2-roues à moteur et protéger ses sociétaires en concevant des produits d’assurance innovants sont les deux moteurs de la Mutuelle des Motards.