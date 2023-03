Haute-Garonne - La Haute-Garonne médaillée au Salon International de l'Agriculture

"Je tiens à féliciter toutes les lauréates et tous les lauréats haut-garonnais récompensés lors du Concours général agricole 2023, organisé par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, à l’occasion du Salon International de l’Agriculture.

Cette année encore, vous avez fait rayonner l'agriculture et le patrimoine gastronomique haut-garonnais en France et sur la scène internationale. C’est aussi la reconnaissance de votre travail quotidien sur vos exploitations et l’engagement qu’est le vôtre pour défendre un modèle agricole responsable et respectueux des lois de la nature et du vivant" a déclaré Sébastien Vincini, président du Conseil départemental de la Haute-Garonne.

Première médaille d'or au Concours général agricole pour l'IGP Agneau des Pyrénées

Médaille d'or décernée à Jucla Viandes, dans la catégorie viandes d'agneau sous SIQO (signe officiel de qualité), avec le groupement de producteurs Arterris, pour l'IGP Agneau des Pyrénées.



Animaux : 5 médailles pour la Gasconne des Pyrénées

Bœuf :

Rang 5 pour Oréo. Date de naissance : 15/10/18.

Propriétaire : David Castex à Montesquieu-Guittaut, 31230



Vaches non suitées :

Médaille d’argent pour Palombe. Date de naissance : 19/06/19.

Propriétaire : Thierry Pujolle à Ponlat-Taillebourg, 31210



Médaille de bronze pour Occitanie. Date de naissance : 20/10/18.

Propriétaire : Patrice Auge à Larcan, 31800



Vaches suitées jeunes (jeune vache accompagnée de son veau)

Médaille d’or pour Occitane, date de naissance : 18/10/17 et son veau Titus, date de naissance : 25/10/22.

Propriétaire : Gaec de Poy à Antignac, 31110



Jeunes Taureaux

Médaille de bronze pour Piranaha. Date de naissance : 15/02/20.

Propriétaire : Élevage Estadieu à Soueich, 31160



ANIMAUX / 2 médailles pour le Porc Gascon



Médaille de bronze pour Socrate

Médaille de bronze pour Toscane

Propriétaire : EURL de Mateou à Saman, 31350



14 Médailles dans la catégorie Vins



12 médailles pour l’AOP Vins de Fronton :

6 médailles d’or

2 médailles d’or – Vinovalie – Vins de Fronton AOP Rosé – Millésime 2022 - Capitoulat – Croix Dourdenne / Comte de Négret

1 médaille d’or – SCEA de Raygades – Domaine Roumagnac – Vins de Fronton AOP Rouge – Millésime 2021 - Authentique Rencontre

1 médaille d’or – Château Baudare – Vins de Fronton AOP Rouge – Millésime 2020 - Château Baudare Secret des anges

1 médaille d’or – SCEA Fitzgerald – Vins de Fronton AOP Rouge – Millésime 2021 - Ticol Plage

1 médaille d’or – EURL Begue Heppelmann – Vins de Fronton Fût Rouge - Millésime 2019

6 médailles d’argent

1 médaille d’argent – SCEA Bouissel – Vins de Fronton AOP Rouge – Millésime 2019 - Château Bouissel à l’origine

1 médaille d’argent – SCEA de Raygades – Domaine Roumagnac - Vins de Fronton AOP Rouge – Millésime 2021 - Petit R de famille

1 médaille d’argent – Château Bellevue la Forêt – Vins de Fronton AOP Rouge – Millésime 2021 - La Forêt Royale

1 médaille d’argent – Vinovalie – Vins de Fronton AOP Rouge – Millésime 2020 - Haut-Capitole / Capitolium / Granges d’Oriac

1 médaille d’argent – Vinovalie – Vins de Fronton AOP Rosé – Millésime 2022 - Le Vignoble de Soulédré

1 médaille d’argent – SCEA Joliet – Vins de Fronton AOP Rouge – Millésime 2020 - Château Joliet Tradition



2 médailles d’or pour l'IGP Comté Tolosan

IGP Comté Tolosan Rosé - Millésime 2019 - Vinovalie Terreo Cabernet doux / Terreo et Tarani



5 Médailles dans la catégorie produits



Concours Eaux de Vie

Médaille d’or : Distillerie des Pyrénées

Catégorie : Gin Français distillé à l'alambic

Produit : Gin Français distillé à l'alambic

Gin BB9 / Marque commerciale : Bear-Brothers



Concours Produits Laitiers National

Médaille d’or : SAS ARISTEE

Catégorie : Fromages

Produit : Autre fromage mi-chèvre

Le Sorézien / Marque commerciale : Marzac



Médaille d’argent : Gaec des hounts

Catégorie : Fromages

Produit : Tomme de chèvre

Tome de chèvre d'escanecrabe / Marque commerciale : le caillaou d'escanecrabe



Concours Produits issus des Palmipèdes gras

Médaille d’argent : Bruned Laurent

Catégorie : Foie Gras entier de Canard en conserve (DLUO supérieure à 24 mois)

Produit : Foie gras entier de canard en conserve - Assaisonnement simple

Foie gras / Marque commerciale : La Ferme du Loup



Médaille d’argent : SAS Les Canards de la Montagne Noire

Catégorie : Magrets de Canard séchés ou séchés et fumés

Produit : Magret de Canard séché tranché

Marque commerciale : Les Canards de la Montagne Noire



Concours viandes

Médaille d’argent : Gaec des 2 CAPS / Abatteur : Jérôme Toniazzo

Catégorie Viande de bœuf

Produit : Bœuf Gascon Label rouge

Marque Commerciale : Gasconne des Pyrénées Label Rouge

