Castelsarrasin - Les communistes appellent à manifester le 7 mars

« Nous avons bcp de raisons de tenir bon, de nous mobiliser et de ne rien lâcher. Nous le savons tous, mieux vaut se mobiliser et faire grève pendant plusieurs jours, tous ensemble, unis et solidaires, plutôt que de perdre 2 ans de plus de notre vie au travail ! ». Ce jeudi matin sur le marché, Maximilien Reynes Dupleix, secrétaire de la section du parti communiste est catégorique, « il nous faut être le plus nombreux possible mardi pour envoyer un message fort au gouvernement que nous ne voulons pas de cette réforme des retraites ».

Voici plusieurs semaines que les militants communistes sont à pied d’œuvre pour amplifier la mobilisation. Réseaux sociaux, tractage sur les marchés et porte à porte. « Tous les moyens sont mis en œuvre pour que nous soyons le plus nombreux possible aux côtés des syndicats pour la grève du 7 mars prochain », confirme le militant castelsarrasinois Julien Sueres. La prochaine manifestation nationale est prévue ce mardi 7 mars. En Tarn et Garonne, le cortège partira à 14h à Montauban de la Place des fontaines. Un co-voiturage est organisé pour un départ à 13h du parking de la piscine municipale de Castelsarrasin.